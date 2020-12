Comissão Europeia recomenda acabar com as proibições de viagens ao Reino Unido

A Comissão Europeia pediu na terça-feira a retomada dos voos e viagens de trens entre o Reino Unido e a União Europeia para que "viagens e trânsito essenciais" possam continuar, depois que diferentes níveis de restrição foram anunciados nos últimos dias em resposta ao surgimento de uma variante infecciosa do coronavírus detectada na Inglaterra.

“Todas as viagens não essenciais de e para o Reino Unido devem ser desencorajadas”, recomendou a comissão, mas “as proibições de voos e trens devem ser interrompidas devido à necessidade de garantir viagens essenciais e evitar interrupções na cadeia de suprimentos”.

A União Europeia espera que os países do bloco adotem uma abordagem mais coordenada depois que uma estrita proibição de viagens na França resultou em grandes interrupções nos portos e preocupações sobre falhas na cadeia de abastecimento.

O braço executivo da UE disse que os cidadãos britânicos ainda têm o direito à livre circulação até 1º de janeiro e “devem ser isentos de outras restrições temporárias, desde que sejam submetidos a um teste ou quarentena”.

Os fluxos de carga “precisam continuar ininterruptos, até para para garantir a distribuição correta das vacinas contra a covid-19”, disse a comissão. Bruxelas alertou, no entanto, que no final do período de transição apenas viagens “essenciais” serão permitidas, a menos que os Estados membros adicionem o Reino Unido a uma lista de países isentos de restrições.

Desde domingo, mais de 40 países proibiram viagens para o Reino Unido, bem como algumas para a África do Sul e Austrália, em meio a temores de propagação da variante altamente infecciosa do vírus. Especialistas dizem que não acham que a variante seja mais mortal ou resistente à vacina.

A repentina interrupção das viagens e trânsito deixou muitas pessoas presas no aeroporto e nas fronteiras e interrompeu os trens de abastecimento e o comércio.

A França planeja reabrir sua fronteira com o Reino Unido, mas apenas para seus próprios cidadãos, residentes franceses e profissionais, como motoristas de caminhão, todos os quais terão que apresentar um recente teste negativo, informou a emissora pública francesa.

Britânicos ou outros cidadãos não franceses com residência permanente na França poderão retornar, mas a fronteira deverá permanecer fechada para todos os outros cidadãos não franceses no Reino Unido, disse a France Info. Ainda não estava claro por quanto tempo as medidas permaneceriam em vigor.

O anúncio foi feito no momento em que a comissão europeia aconselhou todos os 27 Estados membros a suspender as proibições de voos e trens do Reino Unido e a reabrir as rotas de frete para “garantir que as cadeias de abastecimento essenciais continuem funcionando”, incluindo as vacinas contra a covid-19. As restrições foram feitas para reduzir a disseminação de uma nova variante do coronavírus descoberta no Reino Unido.

As novas regras da França, destinadas a conter a disseminação da nova variante de disseminação mais rápida, devem ser anunciadas oficialmente esta tarde, disse a France Info, citando fontes do governo.

Ele disse que o presidente francês, Emmanuel Macron, e Boris Johnson falaram por telefone na manhã de terça-feira sobre medidas para aliviar o caos nos portos da Grã-Bretanha após a decisão da França no domingo de fechar sua fronteira para todo o tráfego do Reino Unido por 48 horas.

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse na terça-feira que o governo estava conversando com as autoridades francesas sobre testar todos os motoristas que saem do Reino Unido para permitir que cargas e passageiros viajem novamente.

Ela confirmou que mais de 1.500 caminhões ficaram presos em Kent na manhã de terça-feira. As filas se formaram desde que a França proibiu qualquer carga acompanhada ou que entrasse no país, desencadeando planos de crise do governo em Dover e em outros pontos importantes.

Patel disse à BBC Breakfast: “Algum tipo de teste faz parte das discussões que o secretário de transportes está tendo com seu homólogo na França agora. Colocar esses testes em funcionamento pode acontecer muito rapidamente, mas em termos de detalhes, isso é algo que tanto o secretário de transporte quanto seu homólogo discutirão agora, então não quero especular em termos da natureza dos testes e em quanto tempo isso pode estar pronto e funcionando ”, disse ela.

Patel disse à Sky News: “É do nosso interesse, de ambos os países, garantir que tenhamos fluxo e, claro, existem transportadores europeus agora que querem voltar para casa e, francamente, é do nosso interesse continuar essas discussões e negociações e veremos o que se materializa hoje”.

Há preocupações sobre o bem-estar dos motoristas de caminhão que esperam para cruzar o Canal da Mancha, com um órgão comercial dizendo que os motoristas receberam apenas uma barra de cereal cada, apesar de estarem presos em seus veículos por mais de 24 horas.

Rod McKenzie, o diretor-gerente da Road Haulage Association, disse à BBC: “Claramente, esses motoristas passaram uma segunda noite estacionados em algum lugar, possivelmente em uma rodovia, possivelmente em outro lugar, tentando atravessar o Canal, e muitos deles são motoristas europeus que tentam voltar para casa no Natal”.

McKenzie disse que os banheiros também são um “grande problema”, com preocupações sobre saúde e limpeza. “Não os tratamos bem como um país, não estamos tratando bem os caminhoneiros nessas condições muito difíceis em que se encontram no momento”./ NYT e W.POST