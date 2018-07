O presidente da comissão, Vladimir Churov, disse, em coletiva de imprensa, que Putin recebeu 45,1 milhões de votos, 63,75% do total nacional, com base em uma taxa de participação de 65,3%. O líder comunista Gennady Zyuganov ficou em segundo lugar, com 12,6 milhões de votos, ou 17,2% do total; o bilionário Mikhail Prokhorov, ficou em terceiro (com 7,8%). As informações são da Dow Jones.