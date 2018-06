Comissário: Europa se beneficiará de acordo com EUA A indústria automotiva europeia irá se beneficiar "de forma massiva" de um possível acordo de livre comércio com os Estados Unidos, disse o comissário europeu para o Comércio, Karel De Gucht, neste sábado, em um artigo no jornal alemão Süddeutsche Zeitung. Para ele, os fabricantes de automóveis europeus podem aumentar as entregas para os EUA em 150% quando o acordo entrar em vigor.