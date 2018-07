Comitê da Liga Árabe pede retirada de monitores da Síria

As ações do governo de Damasco são "uma clara violação do protocolo da Liga Árabe, que deve proteger a população síria", disse Diqbassi em um comunicado. "Nós estamos vendo um aumento na violência, mais pessoas sendo mortas, incluindo crianças, (...) e tudo isso com a presença de monitores da Liga Árabe, o que está enfurecendo a população árabe", acrescentou.

O Parlamento Árabe é um comitê consultivo de 88 membros formado por parlamentares de cada país integrante da Liga. Os comentários de Diqbassi foram feitos enquanto a Liga Árabe se prepara para enviar uma nova equipe para a Síria na terça-feira. "Cerca de mais 20 observadores se dirigirão para Damasco a partir da Arábia Saudita, Bahrein e Tunísia", afirmou Adnan al-Khodeir, diretor de operações da Liga.

Uma primeira equipe de 50 monitores chegou à Síria na segunda-feira, como parte de um plano árabe endossado pela Síria em 2 de novembro que exige a saída do exército do governo de cidades e distritos residenciais, a suspensão da violência contra civis e a libertação de pessoas detidas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que mais de 5 mil pessoas foram mortas durante a repressão do governo às manifestações contra o regime do presidente Bashar al-Assad, que insiste que a violência tem sido instigada por "gangues terroristas armadas" com ajuda estrangeira. As informações são da Dow Jones.