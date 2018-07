Comitê do Nobel manterá premiação a cientista morto O comitê que concedeu o prêmio Nobel de Medicina deste ano não sabia que um dos laureados, o canadense Ralph Steinman, morreu dias antes do anúncio do prêmio, afirmou o chefe do comitê, Goeran Hansson. As regras do prêmio não permitem que o Nobel seja dado postumamente, mas Hansson disse que o comitê manterá sua escolha.