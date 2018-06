Comitê do Senado aprova Kerry para Secretaria de Estado O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA aprovou por unanimidade a nomeação do senador John Kerry para o cargo de secretário de Estado, no lugar de Hillary Clinton, segundo a senadora democrata Barbara Boxer, da Califórnia. A nomeação de Kerry, que é presidente do comitê mas não votou, ainda precisa ser confirmada por todo o Senado. As informações são da Dow Jones.