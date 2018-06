Comitê eleitoral confirma vitória de Hun Sen no Camboja A comissão eleitoral do Camboja ratificou neste domingo a vitória do primeiro-ministro Hun Sen no pleito realizado no dia 28 de julho. Um dia após mais de 20 mil pessoas se reunirem na capital Phnom Penh para um dos mais fortes protestos no país nos últimos anos, o Comitê Eleitoral Nacional confirmou que o Partido do Povo do Camboja, de Hun Sen, ficou com 68 assentos, enquanto o opositor Partido para o Resgate Nacional do Camboja (PRNC) conseguiu 55.