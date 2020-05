Comitê judaico americano reage a Weintraub e pede fim do uso político do holocausto pelo governo

O Comitê Judaico Americano, uma das principais organizações da comunidade judaica nos Estados Unidos, pediu um basta no uso político do Holocausto por autoridades do governo Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira, 27, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparou a operação de busca e apreensão da Polícia Federal no inquérito das fake news a ações do regime nazista, que resultou na morte de 6 milhões de judeus. Aliados do governo foram alvo da operação.

“Chega! O reiterado uso político de termos referentes ao Holocausto por oficiais do governo brasileiro é profundamente ofensivo para a comunidade judaica e insulta as vítimas e os sobreviventes do terror nazista. Isso precisa parar imediatamente”, disse a associação pelo Twitter, em inglês.

A mensagem foi uma resposta direta a uma publicação de Weintraub, na qual ele disse que o dia de hoje será lembrado como a "Noite dos Cristais Brasileira", que marcou um período de agressões contra os judeus em 1938.

"Hoje foi o dia da infâmia, VERGONHA NACIONAL, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa oligarca/socialista dirá? SIEG HEIL!", escreveu Weintraub em uma rede social. A expressão Sieg Heil é uma saudação nazista que significa "salve a vitória" ou "viva a vitória", usada frequentemente com a saudação de Adolf Hitler.

Weintraub afirmou, ainda, que a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, remonta ao período nazista em que judeus tiveram os lares violados.

Entre os alvos da operação desta quarta estão Luciano Hang, dono da Havan, e Edgar Gomes Corona, da rede de academias Smart Fit, o blogueiro Allan dos Santos, do blog Terça Livre e a bolsonarista Sara Winter. Para Moraes, eles são suspeitos de fazerem parte de um esquema para disseminar notícias falsas e ofensas contra autoridades e instituições, entre elas o próprio STF.