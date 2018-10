Como a caravana de migrantes rumo aos Estados Unidos ficou tão grande

Edith Cruz estava sentada em casa no centro de Honduras, olhando o Facebook em seu celular, quando viu o post sobre a caravana em uma página de notícias da comunidade.

Era 12 de outubro. Ela e sua prima tinham acabado de abrir um pequeno negócio vendendo tortilhas quando foram confrontadas por uma gangue, ameaçadas de morte se não entregassem metade de seus lucros. Ela olhou para o post do Facebook: “Uma avalanche de hondurenhos está se preparando para sair em uma caravana para os Estados Unidos. Compartilhe isso!” Em três horas, suas malas estavam prontas.

A questão de como começou a caravana de migrantes se tornou um ponto central nas eleições americanas de meio de mandato. O presidente Donald Trump e outros republicanos sugeriram que os democratas pagaram aos migrantes para iniciar a jornada. À medida que o grupo continua a crescer, a maior dessas caravanas nos últimos anos, a dúvida é como mais de 7.000 migrantes de toda a América Central se encontraram?

Embora a história da origem da caravana permaneça obscura, a resposta de muitos migrantes é que eles queriam partir há meses,e se sentiram encorajados quando viram uma imagem do grupo crescendo em um post no Facebook, em um programa de televisão, ou em um grupo do WhatsApp.

"Assim que vi as imagens, soube que iria", disse Irma Rosales, 37, de Santa Ana, El Salvador, que viu imagens da caravana na televisão e comprou uma passagem de ônibus para se encontrar com o grupo na Guatemala na semana passada.

“Eu estava esperando por um caminho para o norte, e então ouvi sobre a caravana”, disse Ediberto Fuentes, 30 anos, que havia fugido de Honduras para o sul do México, mas ficou sem dinheiro para pagar um contrabandista para os Estados Unidos.

“Arrumei minha mala em 30 minutos", disse Jose Mejia, 16, de Ocotepeque, Honduras, que ouviu falar sobre a caravana quando seu amigo bateu à sua porta às 4 da manhã e disse simplesmente: "Vamos".

Na terça-feira, eles pararam para descansar na pequena cidade de Huixtla, no sul do México, lavando suas roupas em baldes de água, enviando mensagens para suas famílias em cybercafés, aceitando quaisquer doações que os residentes locais estivessem dispostos a oferecer. Houve notícia de que centenas de migrantes de toda a América Central, atraídos pela interminável cobertura da mídia, estavam a caminho.

O governo hondurenho afirma que ativistas comunitários, liderados por um ex-legislador chamado Bartolo Fuentes, estavam inicialmente por trás do grupo. A maior parte dos migrantes ainda é de Honduras. “Há evidências claras de onde isso começou. Bartolo era a pessoa que estava à frente da mídia; ele foi o rosto desse evento ”, disse Alden Rivera Montes, embaixador de Honduras no México, em uma entrevista.

"Eles estavam tentando mostrar Honduras como um país falido, o que é totalmente falso", disse Rivera Montes. O vice-presidente americano, Mike Pence, disse em entrevista ao The Washington Post na terça-feira que o presidente de Honduras disse a ele que a caravana foi financiada pelo governo de esquerda da Venezuela. Não há evidências para apoiar essa afirmação.

Fuentes disse ao The Post que estava apenas ajudando a conectar pequenos grupos de migrantes em potencial que já planejavam viajar para o norte. Em setembro, havia postagens de grupos hondurenhos no Facebook sobre os planos para a caravana. “Essas pessoas que normalmente migraram, escondidas dia após dia, decidiram se unir e viajar juntas para se proteger”, disse Fuentes.

Ele disse que estava em contato com quatro grupos de migrantes em potencial que falavam no WhatsApp e em outras redes sociais - em Tegucigalpa, a capital, além de La Ceiba, Colon e San Pedro Sula - sobre a possibilidade de viajar juntos.

Fuentes teve uma longa carreira como ativista político na esquerda hondurenha. Um ex-líder estudantil que protestou contra a guerra contra os EUA apoiada para derrubar o governo vizinho da Nicarágua, ele foi eleito para a legislatura em 2013 e organizou um programa de rádio sobre migração chamado "Sem Fronteiras". Ele é um firme crítico do presidente Juan Orlando Hernández.

Uma semana antes do início, Fuentes postou em sua página do Facebook um panfleto sobre a caravana que dizia: "Não vamos porque queremos, a violência e a pobreza estão nos expulsando". Convocou as pessoas para se encontrarem às 8 da manhã no terminal de ônibus de San Pedro Sula. “Vamos acompanhar essas pessoas”, escreveu Fuentes no Facebook em 5 de outubro. “Vamos apoiá-los pelo menos para a partida.”

Os primeiros dias da caravana receberam uma onda de cobertura da mídia em Honduras, particularmente da HCH, uma emissora de televisão popular no país. Quando as pessoas começaram a se reunir no terminal de ônibus, havia transmissões ao vivo em várias páginas do Facebook. Antes de os americanos terem ouvido falar sobre isso, a caravana se tornou viral na América Central.

"Todo mundo quer saber quem é culpado, quem está por trás disso", disse Irineo Mujica, diretor da Pueblos Sin Fronteras, de Tijuana, que tem defendido esta e outras caravanas, ajudando a organizar as rotas e outras logísticas. “Mas ninguém tem o poder de organizar tantas pessoas. Ninguém pode projetar um êxodo”.

Em meados de outubro, a explosão da cobertura da mídia sobre a caravana e dos posts de mídia social viral na América Central provocaram um aumento do número de migrantes. Poucos dias após a partida da caravana de San Pedro Sula, em 13 de outubro, quase ninguém conseguiu localizar a história oficial da origem do grupo. Os migrantes poderiam citar apenas o post do Facebook ou o programa de televisão que levou à sua própria decisão de migrar.

Muitosviram a caravana crescer em tempo real, surpresos quando os números aumentaram. “Quando cheguei ao terminal de ônibus (em San Pedro Sula), havia 30 pessoas. Algumas horas depois, havia centenas”, disse Jose Vijin, 32, do noroeste de Honduras.

Caravanas de migrantes viajaram pela América Central por vários anos, em parte por protestos pelos direitos humanos, em parte para garantir a passagem segura para os centro-americanos atravessarem uma perigosa rota para o norte. Normalmente, um centro-americano que migra para os Estados Unidos deve pagar uma série de contrabandistas ligados a cartéis para fazer a viagem, uma quantia que pode chegar a mais de US $ 10 mil. A caravana oferecia uma maneira relativamente segura de migrar que era basicamente livre de custos.

A última caravana, que deixou o sul do México em março, recebeu tanta atenção da mídia, particularmente durante os últimos dias, que parece ter estabelecido as bases para o atual e maior êxodo. O grupo atual é exponencialmente maior que o das caravanas anteriores. Hondurenhos, guatemaltecos e salvadorenhos que perderam sua chance nesta primavera decidiram que, desta vez, eles iriam se juntar ao grupo.

Quando Irma Rosales ouviu falar sobre a caravana em El Salvador, os migrantes já estavam se aproximando da fronteira com a Guatemala. Seu marido havia sido assassinado um ano antes, ela disse, e depois de denunciar o crime à polícia, as ameaças do MS-13 começaram a assustá-la. “Eu não tinha dinheiro para pagar um coiote, então a caravana era o único caminho”, disse ela.

Depois que ela viu as imagens do grupo na televisão, ela digitou "caravana migrante" no Google e viu que os migrantes deveriam chegar à fronteira Guatemala-México em dois dias, em 19 de outubro. Ela pagou cerca de US$ 10 por três bilhetes de ônibus separados, viajou por 16 horas e chegou à fronteira na hora de pegar a caravana.

Então ela comprou um cartão telefônico mexicano e mandou uma mensagem para sua prima em Chicago: “Estou indo”.