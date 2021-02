Como a confusão e a passividade atrasaram o envio de tropas federais ao Capitólio no dia da invasão

Mark Mazzetti e Luke Broadwater / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Às 13h09, em 6 de janeiro, minutos após manifestantes romperem as barricadas ao redor do Capitólio dos Estados Unidos e começarem a usar os destroços de aço para atacar os oficiais de guarda, o chefe da Polícia do Capitólio fez um

pedido desesperado por reforços. Levou quase duas horas para os oficiais aprovarem o envio da Guarda Nacional.

Novos detalhes sobre o que aconteceu ao longo desses 115 minutos naquele dia sombrio e violento — revelado em entrevistas e documentos — conta uma história de como a tomada de decisões caótica entre líderes políticos e militares queimou um tempo precioso enquanto os tumultos no Capitólio saíam do controle.

Falhas de comunicação, passividade e confusão sobre quem tinha autoridade para chamar a Guarda Nacional atrasou a implantação de centenas de tropas que poderiam ter ajudado a suprimir a violência que se alastrou por horas.

Esse período provavelmente será o foco de uma audiência no Congresso nesta terça-feira, 23, quando os legisladores questionarão publicamente Steven A. Sund, o chefe da Polícia do Capitólio na época, e outros funcionários atuais e antigos pela primeira vez sobre as falhas de segurança que contribuíram para a violência naquele dia.

"Os líderes de segurança do Capitólio devem abordar a decisão de não aprovar o pedido da Guarda Nacional, falhas na coordenação interagências e compartilhamento de informações, e como a inteligência de ameaças que eles tinham antes de 6 de janeiro informou suas decisões de segurança que levaram até aquele dia," disse a senadora Maggie Hassan, democrata de New Hampshire.

Algumas autoridades americanas disseram que, quando o pedido urgente chegou ao Pentágono, na tarde de 6 de janeiro, já havia passado muito tempo que as tropas da Guarda Nacional poderiam ter se destacado com rapidez suficiente para evitar o ataque ao Capitólio. Mas os policiais apontaram que durante uma confusão que durou horas, cada minuto perdido foi crítico.

O chefe Sund não teve resposta por 61 minutos, depois de pedir ajuda à Guarda Nacional. E mesmo assim havia um problema: embora os oficiais de segurança do Capitólio tivessem aprovado seu pedido, o Pentágono tinha a palavra final. Durante uma tensa ligação telefônica que começou 18 minutos depois, um general disse que não gostava do “visual” dos militares guardando o Capitólio e que recomendaria ao secretário do Exército que negasse o pedido.

A aprovação do Pentágono finalmente veio às 15h04. O primeiro envio de tropas da Guarda Nacional chegou ao Capitólio duas horas e meia depois.

As evidências de vídeo e as entrevistas mostram que a Polícia do Capitólio e as unidades policiais de apoio ficaram sobrecarregadas por várias horas depois que os primeiros membros da máfia pró-Trump violaram o perímetro externo do complexo.

Uma fotografia da violência: às 16h25, manifestantes do lado de fora do prédio do Capitólio espancaram policiais usando bandeiras americanas. Dois minutos depois, uma multidão do lado de fora da Câmara dos Deputados arrastou o primeiro de dois policiais da Polícia Metropolitana da cidade por um lance de escadas. Em outro lugar, no terreno do Capitólio, um manifestante que caiu no esmagamento de corpos foi pisoteado pela multidão. Mais tarde, ele foi declarada morto.

“Em toda emergência, o tempo é importante. Neste caso específico, quando estamos falando sobre o Capitólio, estamos falando sobre vidas ", disse Brian Higgins, ex-chefe de polícia do Condado de Bergen, New Jersey, e professor adjunto do John Jay College of Criminal Justice.

O chefe Sund fez o pedido urgente pela Guarda Nacional a Paul D. Irving, o sargento de armas da Câmara na época, minutos depois de ser dado o sinal para iniciar o ritual solene do Congresso de certificar os resultados da eleição presidencial.

A essa altura, logo após às 13h, ficou claro para alguns oficiais de segurança do Capitólio que os manifestantes poderiam representar uma ameaça aos legisladores - e ao vice-presidente Mike Pence - reunidos nos aposentos da Câmara. Mas Irving disse que precisava levar o pedido do chefe Sund para tropas da Guarda Nacional "à cadeia de comando", de acordo com uma carta que o ex-chefe de polícia escreveu ao Congresso neste mês.

O chefe Sund disse que esperava ansiosamente por uma resposta de Irving ou Michael C. Stenger, o sargento de armas do Senado, mas não ouviu nada.

“Continuei acompanhando o sr. Irving, que estava com o sr. Stenger na época, e ele avisou que estava esperando uma resposta da liderança do Congresso, mas esperava autorização a qualquer momento”, disse o chefe Sund em sua carta.

No entanto, parece que Irving, que havia dito a Sund dias antes que não queria as tropas da Guarda Nacional no Capitólio em 6 de janeiro por causa da má "imagem", esperou 30 minutos após ouvir o chefe da Polícia do Capitólio antes de abordar o presidente da equipe de Nancy Pelosi. Nem Irving nem Stenger, que renunciaram após o tumulto, responderam a vários pedidos de entrevista. Sund renunciou em 7 de janeiro, após pressão de líderes do Congresso.

Às 13h40, Irving finalmente abordou a chefe de gabinete de, Terri McCullough, e outros membros da equipe no lobby (salão) da presidência da Câmara, na parte de trás da Câmara dos Deputados - o local onde um oficial da Polícia do Capitólio atiraria em um desordeiro uma hora depois. Foi a primeira vez que Irving pediu permissão para buscar apoio da Guarda Nacional, de acordo com Drew Hammill, vice-chefe de gabinete de Pelosi.

McCullough imediatamente entrou na sala e passou uma nota a Pelosi com o pedido. O vídeo de dentro da Câmara mostra ela se aproximando às 13h43. Pelosi aprovou o pedido e perguntou se o senador Mitch McConnell, o republicano do Kentucky que era então o líder da maioria, também precisava aprová-lo. McCullough disse que sim, de acordo com o gabinete de Pelosi.

McCullough deixou o gabinete para ligar para a chefe de gabinete de McConnell, Sharon Soderstrom, mas não conseguiu localizá-la. Ela então alcançou Irving, que explicou que ele e Stenger já estavam se reunindo com a equipe do líder da maioria do Senado no escritório do sargento de armas do Senado, de acordo com o gabinete de Pelosi.

Foi na reunião no escritório de Stenger que a equipe de McConnell soube pela primeira vez do pedido de Sund para a Guarda Nacional, de acordo com um porta-voz do senador. Naquela reunião, assessores dos líderes do Congresso, incluindo Soderstrom, ficaram perplexos ao saber que os dois sargentos de armas ainda não haviam aprovado o pedido de tropas, de acordo com porta-vozes de McConnell e Pelosi.

Também houve confusão sobre se a aprovação dos líderes do Congresso era necessária para solicitar tropas da Guarda Nacional. A equipe de McConnell afirma que os líderes políticos não estão nessa cadeia de comando e que os oficiais de segurança deveriam ter feito isso o mais rápido possível. Um ex-oficial de segurança do Capitólio disse que os dois sargentos de armas poderiam ter feito o pedido eles mesmos, mas que mesmo em uma emergência, o “bom senso dita” que eles deveriam consultar a liderança do Congresso.

Naquela reunião, os frustrados assessores do Congresso concordaram que os principais funcionários de segurança do Capitólio "deveriam ter pedido a implantação física da Guarda Nacional para proteger o complexo do Capitólio dos Estados Unidos bem antes de 6 de janeiro", disse Hammill. “O palestrante espera que os profissionais de segurança tomem decisões de segurança e sejam informados sobre essas decisões.”

Por volta desse momento, os desordeiros quebraram as janelas do lado do edifício do Capitólio e começaram a entrar. Lá fora, a multidão começou a gritar "Enforque Mike Pence!". Outros construíram uma forca com um laço fora do Capitólio.

Às 14h10, Irving finalmente ligou de volta para Sund e disse que os líderes do Congresso haviam aprovado o pedido - uma hora inteira após seu pedido de ajuda. Mas o chefe da Polícia do Capitólio logo aprenderia, de acordo com sua carta, que, como a capital Washington não é um Estado, a aprovação final para enviar a Guarda Nacional da cidade para o Capitólio tinha que vir do secretário do Exército.

Não está claro por que Sund não estava familiarizado com esse requisito.

Havia outro obstáculo: o Pentágono, citando preocupações sobre táticas agressivas usadas contra os manifestantes durante no ano passado, retirou a autoridade do major-general William J. Walker, comandante da Guarda Nacional do Distrito de Columbia, para desdobrar rapidamente suas tropas.

Em um memorando de 4 de janeiro, o secretário de Defesa em exercício, Christopher C. Miller, escreveu que a Guarda Nacional da capital não poderia receber armas, empregar "agentes de controle de distúrbios" ou tomar outras medidas no comício de Trump sem sua "autorização pessoal".

Durante uma audiência a portas fechadas numa comissão da Câmara no mês passado, o general Walker disse que Sund havia ligado para ele quando a violência aumentava naquele dia, e ele imediatamente notificou o Exército.

“Por conta própria, comecei a preparar as pessoas para estarem prontas, mas tive de esperar a aprovação específica para sair para o lançamento”, testemunhou o general Walker, de acordo com várias pessoas que participaram da reunião.

Por volta das 14h30, de acordo com a carta de Sund, ele estava em uma teleconferência com autoridades policiais e militares locais e federais. Mais uma vez, ele disse que as tropas da Guarda Nacional são urgentemente necessárias para proteger o Capitólio. O tenente-general Walter E. Piatt, o diretor do Estado-Maior do Exército, recuou.

“Não gosto da imagem da Guarda Nacional alinhada com o Capitólio ao fundo”, disse o general Piatt na ligação, de acordo com o relato de Sund. O general disse que informaria o secretário do Exército, mas recomendaria negar o pedido.

Um porta-voz do Exército se recusou a comentar a descrição de Sund do telefonema, observando que o inspetor-geral do Pentágono estava investigando sua resposta ao ataque.

Enquanto os líderes do Pentágono deliberavam, a multidão fluiu para o Capitólio. Às 14h44, os primeiros manifestantes invadiram a Câmara do Senado. No mesmo momento, um oficial da Polícia do Capitólio matou Ashli Babbitt, uma das manifestantes, enquanto ela tentava escalar uma janela a poucos passos da Câmara dos Deputados.

Vinte minutos depois, de acordo com o cronograma do Pentágono, o secretário Miller deu aprovação verbal para enviar tropas da Guarda Nacional ao Capitólio.

A violência continuou por horas, e outras unidades de segurança do F.B.I., Departamento de Segurança Interna e Polícia Metropolitana chegaram para ajudar as unidades policiais sem pessoal. Por volta das 17h40, um destacamento de 154 soldados da Guarda Nacional chegou ao Capitólio. Durante o juramento, uma mensagem flash foi enviada a todas as tropas da Guarda Nacional de Washington: Reporte-se ao arsenal da cidade no máximo às 19h.