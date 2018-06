Como a Europa está reagindo à crise migratória

Diante da crise migratória que atinge a Europa, a União Europeia estabeleceu novas cotas nacionais de acolhimento para refugiados que buscam asilo.

Segundo autoridades europeias, a proposta é que 120 mil pessoas sejam realocadas.

Confira abaixo como as nações do bloco estão reagindo à medida e o que estão fazendo para lidar com o maior fluxo de imigrantes já visto desde a 2ª Guerra.