Mulher de Boris Johnson é criticada por festas na casa do premiê britânico

LONDRES - Muitos observadores de longa data de Boris Johnson dizem que o primeiro-ministro britânico não precisa de ajuda para entrar em apuros. É o seu habitat natural.

Mas com o governo de Johnson imerso em um escândalo entrando em seu terceiro mês, as atenções se voltaram para o papel e a influência de Carrie Johnson, de 33 anos, a terceira esposa do primeiro-ministro, e sua ex-assessora de comunicações sênior.

Especialistas na política britânica a chamaram de “Princesa Nut Nuts” e “Carrie Antoinette”. Eles a comparam à Lady Macbeth de Shakespeare – implacável, ambiciosa e um pouco louca. Os críticos de Carrie a culparam por tudo, desde festas que podem ter violado as restrições do coronavírus até impedir que seu marido se tornasse um grande líder.

Misoginia e injustiça

O ataque contra a mulher do primeiro-ministro tem sido o assunto da bolha de Westminster. Alguns classificaram a crítica como injusta, até mesmo misógina. Culpar a mulher, sério? Eles observam que quando Boris Johnson está voando alto e ganhando eleições esmagadoras, ninguém dá crédito a Carrie.

Outros dizem que Carrie desempenhou um papel descomunal no governo de Johnson – para melhor ou para pior.

O debate sobre o papel da esposa do primeiro-ministro explodiu em plena vista do público no fim de semana, quando Michael Ashcroft – Lord Ashcroft, um colega do Partido Conservador – publicou um trecho serializado de seu novo livro, First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson, no Daily Mail no domingo.

Ashcroft afirma que Carrie Johnson influenciou as decisões de pessoal de seu marido, suas mensagens, sua decisão de lutar contra as mudanças climáticas – e seus tropeços.

No tabloide, Ashcroft acusou: “Carrie é a razão pela qual Boris desperdiçou a chance de se tornar um grande primeiro-ministro”. Ele escreveu que o comportamento dela está impedindo Johnson de “liderar a Grã-Bretanha com a eficácia que os eleitores merecem”.

O trecho foi suficiente para inspirar uma rara resposta da porta-voz pessoal de Carrie Johnson, que disse em um comunicado na noite de domingo que "mais uma vez a Sra. Johnson foi alvo de uma campanha brutal de briefing contra ela por inimigos de seu marido".

A porta-voz chamou isso de “apenas a mais recente tentativa de ex-funcionários amargurados de desacreditá-la. Ela é um indivíduo privado que não desempenha nenhum papel no governo”.

Na segunda-feira, seu ex-chefe, o secretário de Saúde Sajid Javid, disse que o foco intenso em Carrie era “muito, muito diferente” de outros cônjuges de ex-primeiros-ministros.

Quando uma emissora perguntou se Carrie não era “um ator crítico na política britânica”, Javid se opôs.

“Ela era uma conselheira especial, estava trabalhando na sede da campanha. Ela não está mais”, disse o secretário de saúde à BBC. “Ela é a esposa do primeiro-ministro, sua residência é, claro, em Downing Street, ela é mãe de dois filhos. Eu só acho que o tipo de foco que estamos vendo nela agora é indigno e injusto.”

Quem é a 'primeira-dama' britânica?

O que saber sobre Carrie Johnson? Ela é notoriamente apaixonada por animais, odeia lixo plástico, tem um cão de resgate chamado Dilyn, luta contra o aquecimento global e trabalha para salvar as baleias e a vida marinha como conselheira do grupo ambientalista Oceana.

Quanto ao seu papel em “Partygate” – uma série de festas no escritório e residência do primeiro-ministro durante restrições pandêmicas, agora objeto de uma investigação criminal pela polícia – a ITV News informou que Carrie organizou um bolo e um “Feliz Aniversário” seu marido na Sala do Gabinete. E o Telegraph informou que ela organizou uma festa com tema Abba para comemorar a partida do principal assessor Dominic Cummings – uma partida que se diz ser em parte o resultado de suas intervenções.

Cummings, que desde então classificou seu ex-chefe Boris como inapto para o cargo, escreveu recentemente em seu blog que Carrie Johnson era “uma influência terrível”.

Carrie Johnson também aparece entre funcionários e garrafas de vinho no que Downing Street disse ter sido um evento de trabalho. A polícia não está investigando esse encontro, embora os outros dois envolvendo a esposa do primeiro-ministro estejam na lista.

O escândalo levou à saída de alguns dos funcionários mais antigos de Downing Street. Os críticos de Carrie notaram que ela está entre as poucas que sobreviveram ao abalo.

Os críticos também a culpam, em parte, pelas más manchetes que se seguiram à luxuosa redecoração - paga por um doador rico - na residência oficial do casal em Downing Street e pela controversa decisão de resgatar animais de estimação de um abrigo de caridade em Cabul administrado por um ex-soldado britânico.

Em seu trecho, Ashcroft relatou que, durante a campanha de liderança de Boris Johnson em 2019 para o Partido Conservador, parecia que Carrie Johnson estava segurando seu telefone.

“Nós detectávamos as diferentes maneiras pelas quais as coisas eram escritas, porque o estilo mudava. Aprendíamos a identificar quando era ela quem escrevia a mensagem”, disse uma fonte a Ashcroft.

Boris Johnson foi questionado na segunda-feira sobre aceitar conselhos políticos de sua esposa – e sobre se as críticas a ela são justas.

O primeiro-ministro respondeu: “Acho totalmente justo que as pessoas se concentrem nas questões em que estou focado, e isso é, número um, nossa prioridade, enfrentar os atrasos da covid e reconstruir nossa economia”.

Outros que vieram em defesa de Carrie Johnson denunciaram o que consideram sexismo.

“O problema é que culpar a mulher é sempre a coisa mais fácil, e a verdade é muito mais complicada do que isso”, disse a colunista Sarah Vine, que se divorciou recentemente de um importante ministro do governo e aliado de Johnson, Michael Gove.

Vine disse à BBC: “Se Boris Johnson deu a Carrie muito acesso ou muita margem de manobra, isso é culpa dele. Ele é o responsável. Ele é o primeiro-ministro”.

Ela acrescentou: “Eu sei que o apelido Carrie Antoinette é espirituoso e um bom trocadilho e todos nós amamos um bom trocadilho, mas eu simplesmente não acho que a cabeça dela mereça estar no bloco dessa maneira”.

Sandra Howard, ex-esposa de Michael Howard, que já liderou o Partido Conservador, disse ter “grande simpatia” por Carrie Johnson.

“O foco é injustamente voltado para ela como mulher também”, disse ela à BBC na segunda-feira. “É melhor você não tentar culpar onde não está claro.”

Kwasi Kwarteng, secretária de negócios do governo, disse que Carrie Johnson tem suas próprias opiniões, mas negou que “ela tenha uma influência indevida”.

Kwarteng disse à Times Radio: “O primeiro-ministro está na política há 25 anos e tem um conjunto de ideias bastante forte”.

Paul Goodman, editor do site ConservativeHome, de propriedade de Ashcroft, escreveu na segunda-feira que a ideia de que a esposa do primeiro-ministro atrapalhou a presidência de Johnson é “a visão de consenso em Westminster”, entre ministros, legisladores e conselheiros especiais do Partido Conservador.

Goodman observou, no entanto, “se a acusação é verdadeira ou não, ela se desvia do ponto principal. Que é que o próprio primeiro-ministro, e não sua esposa, é o responsável por suas decisões”.