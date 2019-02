Como a oposição venezuelana vê Juan Guaidó

Há anos divididas entre suas principais lideranças, a coalizão opositora venezuelana Mesa da Unidade Democrática (MUD) representa diversos partidos, que vão da esquerda moderada à direita mais radical. Essas divisões políticas e ideológicas no entanto ficaram para trás na mais recente estratégia contra o chavismo, focada no reconhecimento internacional do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como líder interino do país.

Relativamente desconhecido na comparação com os opositores tradicionais, como Henrique Capriles, Maria Corina Machado e Antonio Ledezma, Guaidó ganhou protagonismo com o apoio de Leopoldo López para dirigir a Assembleia Nacional este ano, dentro do acordo feito entre os principais partidos opositores de se revezar na presidência da Casa.

Pelo menos publicamente, os principais líderes da oposição deixaram de discordar e manifestaram publicamente seu apoio a Guaidó.

Respaldamos a @jguaido en la tarea de encontrar una solución política en la crisis nacional y consideramos necesario que todas sus acciones e investidura sean aprobadas por la AN, en el marco de la constitución #31Ene — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 31 de janeiro de 2019

O ex-candidato Henri Falcón, que aceitou disputar a eleição do ano passado, disse apoiar Juan Guaidó para encontrar uma solução política para a crise, com suas ações sendo referendadas pela Assembleia Nacional.

Por mas q G2 y pseudo opositores traten de esparcir falsedades para dividirnos, reiteramos q no hay dialogos con régimen usurpador. Decisiones siguen tomándose por consenso con la conducción de nuestro Pdte @JGuaido para lograr cese usurpación, gob transición y elecciones libres. pic.twitter.com/a7hpOEYFvP — Henry Ramos Allup (@hramosallup) 31 de janeiro de 2019

O ex-presidente da Assembleia Nacional Henry Ramos Allup, cujo partido também legitimou a eleição do ano passado, disse que falsos opositores e o serviço secreto cubano espalham mentiras para dividir a oposição. "Não há diálogo com o regime usurpador e nossas decisões seguem tomadas por consenso", diz.

Maduro: ¡reconoce a Guaidó! Nunca aceptaste una elección de verdad y solo te queda ver cómo el Pueblo avanza hacia una elección libre. Mi apoyo a la Directiva de la AN y a Juan Guaidó, hoy Presidente, camino a una transición que nos devuelva la Libertad.https://t.co/X0Uvsz0IX2 — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 27 de janeiro de 2019

O também ex-candidato à presidência Henrique Capriles também demonstrou apoio a Guaidó. "Maduro, você nunca aceitou uma eleição de verdade. Apoio à direção da AN e a Guaidó, presidente a caminho de uma transição que nos devolva a liberdade", escreveu.

Maduro NO PUEDE convocar elecciones porque NO ES Presidente. El Presidente Encargado ES Juan Guaidó. La elección presidencial debe convocarla cuanto antes un nuevo y confiable CNE, designado por la Asamblea Nacional sin demora. https://t.co/YR7uPodmY1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 25 de janeiro de 2019

Apesar das poucas menções a Guaidó em suas redes sociais, Marina Corina Machado também o apoiou como presidente interino.

Este sábado también nos movilizaremos en Madrid, en apoyo a nuestro Pte @jguaido No faltes a esta cita con la libertad de Venezuela. Nos veremos en Puerta del Sol, a las 7 pm. Por favor corre la voz. pic.twitter.com/MIE5jfMIIY — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) 1 de fevereiro de 2019

O ex-prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, convocou manifestações de apoio a Guaidó em Madri, onde está autoexilado.