Como a Tailândia superou o coronavírus? Ninguém sabe, mas está dando certo

BANGKOK — É o distanciamento social incorporado na cultura da Tailândia - o hábito de cumprimentar os outros com um wai, um movimento parecido com uma oração, em vez de um abraço - que impediu a transmissão descontrolada do coronavírus no país?

A adoção precoce de máscaras faciais na Tailândia, combinada com um sistema robusto de assistência médica, diminuiu o impacto do vírus? Ou foi o estilo de vida ao ar livre de muitos tailandeses? Ou as taxas relativamente baixas de condições pré-existentes?

Leia Também Macacos na Tailândia tomam conta de cidade-santuário em meio à pandemia

Existe um componente genético no qual os sistemas imunológicos de tailandeses e outros na região do rio Mekong são mais resistentes ao coronavírus? Ou é alguma alquimia de todos esses fatores que isolaram este país de 70 milhões de pessoas?

Uma coisa é certa: apesar do influxo de visitantes estrangeiros no início do ano de países gravemente atingidos pelo coronavírus, a Tailândia registrou menos de 3.240 casos e 58 mortes. Na quinta-feira, não houve casos de transmissão local por cerca de sete semanas.

A baixa taxa de infecção da Tailândia parece ser compartilhada por outros países na bacia do rio Mekong. O Vietnã não registrou uma única morte e registrou cerca de três meses sem um caso de transmissão comunitária. Mianmar confirmou 336 casos do vírus, Camboja 166 e Laos, apenas 19.

Imunidade ao coronavírus?

Yunnan, província do sudoeste da China através da qual o Mekong flui antes de serpentear para o sudeste da Ásia, teve menos de 190 casos. Nenhum está ativo agora.

"Não acho que seja apenas sobre imunidade ou genética", disse Taweesin Visanuyothin, porta-voz do Ministério da Saúde Pública da Tailândia. “Tem a ver com cultura. O povo tailandês não tem contato corporal quando nos cumprimentamos.”

"É assim que os países da região de Mekong também se cumprimentam", acrescentou Taweesin.

A situação nem sempre pareceu tão promissora. Em janeiro, a Tailândia confirmou o primeiro caso mundial de coronavírus fora da China - em um turista de Wuhan, a cidade central da China onde se acredita que o surto tenha começado.

Outra onda de infecções foi desencadeada por pessoas que chegaram do Japão, Europa e Estados Unidos. Um evento de boxe tailandês se transformou em um evento que favoreceu a disseminação do vírus.

Mas depois que um bloqueio foi imposto em março, fechando empresas e escolas, as transmissões domésticas diminuíram. Todos os casos recentes da Tailândia foram entre pessoas que chegaram do exterior.

Wiput Phoolcharoen, médico especialista em saúde pública da Universidade Chulalongkorn em Bangkok, que está pesquisando um surto de coronavírus em Pattani, no sul da Tailândia, observou que mais de 90% dos que deram positivo foram assintomáticos, muito acima do normal. "O que estamos estudando agora é o sistema imunológico", disse ele.

Wiput disse que os tailandeses e outras pessoas deste lado do sudeste asiático são mais suscetíveis a certos casos graves de dengue do que os de outros continentes. "Se nosso sistema imunológico contra a dengue é tão ruim, por que nosso sistema imunológico contra o covid não pode ser melhor?" ele perguntou.

Proibição de viagens

Embora os hospitais da Tailândia não tenham sido sobrecarregados por pacientes com coronavírus, a economia dependente do turismo no país foi prejudicada.

Em abril, a Tailândia proibiu quase todos os vôos de entrada, em meio ao aperto cada vez maior. Os turistas pararam de vir para Bangkok, uma das cidades mais visitadas do mundo. O Ministério de Turismo e Esportes da Tailândia estima que 60% das empresas de hospitalidade poderiam fechar até o final do ano.

O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia tailandesa encolherá pelo menos 6,5% neste ano. Mais de oito milhões de tailandeses podem perder o emprego ou a renda em 2020, afirmou o Banco Mundial, em um país já muito atingido pelo fosso entre ricos e pobres.

As famílias tailandesas têm uma das maiores dívidas da Ásia e as mais desesperadas se alinharam nos templos budistas para receber arroz.

Depois que o prometido desembolso de fundos governamentais de emergência ficou atolado na burocracia, uma mulher engoliu veneno de rato do lado de fora de um prédio do governo. Ela sobreviveu, mas a taxa de suicídios aumentou na Tailândia.

A covid Thailand Aid, uma instituição de caridade criada após a pandemia, foi inundada por pedidos dos tailandeses com apenas um ou dois dólares em suas contas bancárias, disse Natalie Narkprasert, uma das fundadoras do grupo.

A grande população de trabalhadores imigrantes no país, muitos vindos dos vizinhos Mianmar e Camboja, também está sofrendo.

Enquanto algumas pessoas conseguiram chegar em casa antes que as fronteiras fechassem, outras ficaram presas na Tailândia sem salários de seus empregos como faxineiras de hotéis, funcionários de cozinha e operadores de barracas de comida. "Agora é quando as pessoas querem mais ajuda porque faz tanto tempo que estão nessa situação e sabem que não vai melhorar", disse Natalie.

Volta à normalidade depois do coronavírus

Um senso de normalidade voltou recentemente à Tailândia. As escolas reabriram com crianças usando máscaras e estudando em mesas espaçadas.

E no início de julho, o primeiro fim de semana de férias em meses - as festividades do Ano Novo tailandês foram canceladas em abril - provocou um aumento no turismo doméstico.

A Tailândia também permitiu que vários estrangeiros voltassem ao país. Mas com os recém-chegados vem o risco de contágio.

Nesta semana, um piloto militar egípcio confirmou ter testado positivo para o coronavírus, depois de violar a quarentena e visitar centros comerciais em uma cidade litorânea tailandesa.

Algumas escolas da região agora estão fechadas novamente. Dois ativistas que protestaram contra a violação da quarentena pelo governo foram presos na quarta-feira por violar o decreto de emergência da Tailândia.

Também estão sendo levantadas questões sobre por que os trabalhadores imigrantes que foram deportados da Tailândia chegaram em casa e imediatamente testaram positivo para a doença, apesar de não terem sido incluídos na contagem oficial tailandesa de casos de coronavírus.

As taxas de teste da Tailândia permanecem relativamente baixas. "Com a doença ainda aparecendo", disse Taweesin, porta-voz do Ministério da Saúde, "temos que manter a guarda".