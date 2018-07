Como acabar com o sofrimento na Síria

, ELIE , WIESEL , THE WASHINGTON POST, É SOBREVIVENTE DO HOLOCAUSTO, GANHOU O PRÊMIO NOBEL DA PAZ, , ELIE , WIESEL , THE WASHINGTON POST, É SOBREVIVENTE DO HOLOCAUSTO, GANHOU O PRÊMIO NOBEL DA PAZ, O Estado de S.Paulo

09 Junho 2012 | 03h06