Como Biden e sua equipe querem driblar restrições impostas por Trump

O presidente eleito Joe Biden aproveitou uma vasta rede de aliados com ampla experiência e relacionamentos com governos para liderar uma transição de poder cuidadosamente calibrada para contornar os esforços sem precedentes do governo de Donald Trump para obstruir uma transição tranquila.

Com a Casa Branca de Trump bloqueando o governo de cooperar formalmente com Biden, os membros da equipe de transição democrata estão sob ordens estritas de não ter nenhum contato com funcionários do governo atuais, mesmo conversas privadas, segundo pessoas com conhecimento da situação afirmaram ao The Washington Post.

Os membros da equipe de transição de Biden estão, em vez disso, entrando em contato com funcionários do governo que recentemente deixaram o governo e outros especialistas para ajudá-los a se preparar para a nova administração. E eles estão contando com uma equipe liderada por um ex-funcionário sênior do Departamento de Estado para lidar com um fluxo de ligações de líderes estrangeiros - tudo sem o benefício de uma linha governamental segura ou serviços de interpretação de idiomas fornecidos pelo atual Departamento de Estado.

A confusão mostra como a recusa do presidente Trump em aceitar a derrota tornou-se muito mais do que uma posição simbólica. O bloqueio de seu governo ocorre em meio a uma pandemia mortal, desaceleração econômica e volatilidade no exterior, alimentando preocupações crescentes de que isso prejudicará os esforços de Biden para enfrentar o turbilhão de crises que enfrenta o país.

“Os problemas se tornam muito mais graves quanto mais tempo isso dura”, disse Max Stier, presidente da apartidária Partnership for Public Service, que auxilia nas transições presidenciais, incluindo a atual. “Nosso governo é a maior e mais complexa organização não só deste país, mas provavelmente do mundo e provavelmente da história. Portanto, assumir o controle de forma eficaz é uma tarefa enorme. ”

Detalhes sobre a estratégia de Biden vieram de entrevistas com membros da equipe de transição, legisladores e outros democratas com conhecimento da situação. Muitos falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar oficialmente.

Na terça-feira, Biden procurou minimizar a importância da resistência de Trump. “Já estamos começando a transição. Estamos bem encaminhados ”, disse ele. “O fato de eles não estarem dispostos a reconhecer que ganhamos não tem muita importância.”

No mesmo dia, ele anunciou sua seleção de uma grande quantidade de especialistas e ex-funcionários do governo para servir como membros da equipe que estão preparados para entrar em cada agência e começar a preparar o terreno para uma agenda Biden.

As equipes de revisão da agência que Biden anunciou estão repletas de especialistas em uma variedade de políticas que atuaram no último governo. A maioria dos nomes da equipe de Assuntos de Veteranos, por exemplo, serviu sob Robert McDonald, segundo secretário do Departamento de Assuntos de Veteranos do presidente Barack Obama.

Esses membros normalmente obteriam financiamento e acesso a escritórios e pessoas dentro de suas agências designadas, como o Departamento de Defesa, a Agência de Proteção Ambiental e o Departamento de Justiça. Mas, como a Administração de Serviços Gerais (GSA) não reconheceu Biden como o próximo presidente e não iniciou oficialmente o processo de transição, eles não podem entrar nos vários prédios das agências e receber informações.

A equipe de Biden elaborou listas de funcionários graduados em agências importantes e que foram mandados embora do governo recentemente para ajudar funcionários de transição a se atualizarem sobre projetos em andamento, orçamentos, pontos problemáticos, tecnologia e pessoal, disse um funcionário sênior de transição.

Ele descreveu “um plano completo para essa contingência onde não temos cooperação, mas temos que seguir em frente.” O plano foi colocado em prática para antecipar as recusas de alguns chefes de agências como a GSA, disse John Ratcliffe, o diretor de inteligência nacional nomeado por Trump.

Ao longo de uma carreira de décadas em Washington, Biden cultivou uma longa lista de amigos, associados e ex-assessores com laços profundos em quase todos os setores do governo. Essas conexões e essa experiência se refletem na equipe que ele montou. Agora, suas habilidades para se preparar para um novo governo em circunstâncias extraordinárias estão sendo testadas.

“Embora haja certas coisas que não podemos fazer, como entrar em contato com as pessoas nas agências federais agora, as equipes estão avançando o mais agressivamente que podem”, disse o ex-governador de Delaware Jack Markell, um aliado de Biden que está envolvido com a transição.

Entre suas atividades, a equipe de Biden está contabilizando as promessas que ele fez durante a campanha e determinando quem fará parte de cada equipe, incluindo secretários de gabinete, disse Markell. Ele viu uma fresta de oportunidade na difícil tarefa criada pela administração Trump: muitas das pessoas com quem Biden vai trabalhar “não estiveram fora do governo por tanto tempo”.

Outros democratas expressaram confiança semelhante na familiaridade da equipe com o funcionamento interno da burocracia federal, apostando que sua experiência poderia ajudar a superar o obstáculo do atual governo.

Os democratas estão fora do poder em Washington há menos de quatro anos. Think tanks e grupos sem fins lucrativos estão repletos de veteranos do governo Obama, principalmente nas áreas ativas de proteção ambiental. Vários democratas proeminentes disseram que a equipe de Biden tem soluções alternativas para lidar com as restrições impostas.

Outra tendência recente é igualmente significativa: centenas de funcionários públicos seniores e líderes governamentais nomeados por Trump deixaram o governo frustrados ou porque foram expulsos.

Ainda assim, dizem os democratas, não há substituto para o tipo de cooperação que Obama deu a Trump ou que outros presidentes ofereceram a seus sucessores. “Uma transição confusa é especialmente perigosa este ano, dado o estado da pandemia e o número de crises latentes em todo o mundo que foram pioradas por Trump”, disse o senador Chris Murphy, democrata de Connecticut.

As limitações ficaram claras para os envolvidos no processo. Os membros da equipe de transição receberam algum contato informal de funcionários de carreira no Departamento de Educação, mas foram orientados a não se envolver com os funcionários públicos, de acordo com dois conselheiros de transição.

O pensamento, disse um desses assessores, é que qualquer comunicação entre o governo e os grupos de transição poderia prejudicar uma possível ação legal no futuro. Se o governo Trump puder argumentar que os consultores de transição de Biden estão obtendo o que precisam sem o processo formal, isso poderia minar um possível processo, disse o consultor.

Outros ofereceram explicações diferentes, como o desejo de esperar pela liberação do GSA e fazer a transição conforme as regras, ou para proteger os funcionários da agência que podem estar violando a lei trabalhando com a equipe Biden sem certificação do GSA.

A impossibilidade de obter informações pode ser cada vez mais problemática nos próximos dias, com a transição buscando informações sobre pessoal, litígios pendentes, contratos e aquisições. Todas as perguntas relacionadas não podem ser respondidas simplesmente consultando pessoas externas, disse o consultor de transição.

A política externa também se revelou um desafio. A equipe de Biden tem feito malabarismos com uma enxurrada de telefonemas dos líderes dos mais poderosos aliados dos EUA, incluindo Japão, Reino Unido, França, Canadá e Coreia do Sul desde segunda-feira.

Em uma transição normal, o Departamento de Estado estaria facilitando essas chamadas em uma linha protegida para evitar a vigilância por serviços de inteligência estrangeiros hostis e outros atores pouco confiáveis. O departamento também forneceria intérpretes treinados pelo governo para que a equipe de Biden não tenha que depender de seu próprio pessoal ou de intérpretes de um governo estrangeiro, que podem oferecer traduções confusas para uma discussão bilateral internacional.

A equipe de Biden confiou em um ex-alto funcionário do Departamento de Estado para lidar com o fluxo de ligações de aliados que buscam começar com o pé direito com um novo presidente americano, de acordo com diplomatas estrangeiros familiarizados com as discussões.

A ordem dos funcionários de Trump de proibir contatos com a equipe de Biden também está frustrando a capacidade dos assessores de Biden de receber informações confidenciais sobre ameaças estrangeiras a adversários dos EUA e questões de doenças infecciosas e desenvolvimento de vacinas relacionadas à pandemia de coronavírus.

“Você só tem informações públicas, mas o que é sigiloso você não tem, e esse é o maior problema que estamos enfrentando” sem acesso aos atuais funcionários do governo, disse Jeffrey Neal, que se aposentou do Departamento de Segurança Interna em 2011 e foi consultor de órgãos federais até o ano passado.

A turbulência em muitas agências na era Trump, quando os principais departamentos do governo foram deixados muitas vezes sem líderes em funções-chave, pode ter benefícios para a nova equipe de Biden, disseram alguns ex-funcionários do governo.

O Veterans Affairs, que ficou sem um líder de seu enorme sistema de saúde confirmado pelo Senado por quatro anos, concentrou-se principalmente em refinar algumas políticas-chave que eram prioridades de Obama, como a prevenção de suicídios de veteranos e a expansão do atendimento médico aos veteranos fora do sistema.

“Não houve liderança no sistema de saúde para implementar grandes mudanças de políticas ou iniciativas, então as equipes [de revisão da agência] entrarão em um ambiente familiar”, disse David Shulkin, que atuou como chefe do sistema de saúde sob Obama antes de se tornar o primeiro secretário do VA de Trump. Ele disse que tem estado em contato próximo com a equipe de transição de Biden. /Washington Post