Como era a vida familiar de Bin Laden?

Cartas de Osama Bin Laden reveladas na quinta-feira dão uma ideia sobre a mente do falecido líder da Al-Qaeda, mas revelam pouco sobre sua vida familiar durante seus anos na clandestinidade no Paquistão.

Sabemos de outras fontes, no entanto, que durante sua estada de dez anos lá, ele e sua família viajaram por todo o país, tiveram acesso a serviços médicos e de maternidade e estavam em constante comunicação com o mundo exterior.

Quando os soldados dos EUA mataram o homem mais procurado do mundo, há um ano, na localidade de Abbottabad viviam quase duas dúzias de mulheres e crianças.

Depois de passar mais de nove meses mantidas sigilosamente pelos serviços de inteligência paquistaneses, alguns deles foram julgados por que residem ilegalmente no Paquistão.

Na semana passada, 14 membros da família Bin Laden, incluindo três mulheres, foram deportados para a Arábia Saudita.

Mas não havia mais membros da família vivendo no complexo.

O filho de Bin Laden, Khalid, foi morto no ataque, como o anfitrião no Paquistão e mensageiro de confiança, Ibrar, conhecido como Arshad Khan, ou Abu Ahmed al Kuwaiti.

Também a esposa de Khan morreu e seu irmão, Ibrahim, conhecido como Tariq Khan. Algemas

Outros membros da família sobreviveram, mas seus paradeiros atuais são segredos muito bem guardados.

Uma vez que nenhuma destas testemunhas falou em público, o que sabemos sobre Bin Laden e sua vida no Paquistão é muito pouco.

Sabemos que Osama Bin Laden passou seis anos naquela casa.

Peter Bergen, da CNN, o único jornalista que fez um tour do complexo de Abbottabad o definiu como sendo "um acampamento miserável, de longo prazo, mas improvisado".

Ele estava cercado por crianças trancadas, que raramente podiam sair para jogar críquete. Ele possivelmente discutia com suas esposas.

A mais nova, Amal Abd Fatah, uma cidadã iemenita, deu um esboço de como era sua vida com Bin Laden para os interrogadores paquistaneses.

O relatório, que vazou para a mídia, a cita dizendo que ela se casou com o chefe da

Al-Qaeda na cidade afegã de Candahar em 2.000 e viveu lá com duas outras mulheres, até os ataques de 11 de setembro.

Naquela época, a família se separarou e ela foi para Karachi (Paquistão), onde permaneceu com sua filha recém-nascida até meados de 2002, quando se encontrou com Bin Laden.

Shaukat Brig Qadir, um ex-oficial militar que fez uma investigação sobre a morte de Bin Laden, escreve que em 2002 o casal passou um tempo em uma aldeia ao sul de Peshawar.

Lá, Bin Laden teria sido tratado de uma doença, segundo o que Amal disse aos investigadores, e foi visitada por Khalid Sheikh Mohammed, paquistanês nascido no Kuwait, que agora enfrenta julgamento nos EUA por ser o cérebro do 11 de setembro.

Aparentemente, Bin Laden Amal, Amal e os filhos mudaram-se para Shangla, perto do Vale Swat, em algum momento entre o final de 2003 e início de 2004.

Então, no verão de 2004, mudou-se para Haripur, até finalmente se estabelecer no complexo Abbottabad no final de 2005 ou início de 2006.

Crianças

Amal disse aos seus interrogadores que, entre 2003 e 2008 deu à luz quatro filhos, todos trouxeram nos hospitais estaduais.

Pouco se sabe ainda sobre as outras duas esposas de Bin Laden, depois que a família foi dividida em 2001.

Segundo o brigadeiro Qadir, Shareeja Seeham, cidadã da Arábia Saudita, e seus três filhos se encontrou com Bin Laden e Amal em Haripur em 2004, e permaneceu com eles até a morte de Bin Laden.

Ela era a mãe de Khalid, 24 anos, que foi morto juntamente com Bin Laden em 2 de maio do ano passado.

Brigadeiro Qadir escreve que ela é uma professora por profissão e ficou com a família para "garantir que as crianças não tivessem negadas a educação já que não entrariam em qualquer instituição de ensino".

Acredita-se que a mais velha das esposas de bin Laden, Sahaba Khaeriah, cidadã saudita também, foi para o Irã com seus cinco filhos quando a família foi dividida após o 11 de setembro e ela foi levada sob custódia, em 2003 ou 2004.

Ela foi solta em setembro de 2010 como parte de uma troca de prisioneiros envolvendo um diplomata iraniano, Hashmatullah Atherzadeh, que havia sido sequestrado por militantes em Peshawar, em 2008.

Enquanto seus filhos se dispersaram por vários locais, Khaeriah conseguiu chegar até o tenente de Bin Laden, Abdur Rahman Attiya, na região tribal paquistanesa do Waziristão.

Ciúme

Segundo o brigadeiro Qadir, era muito ciumenta da mulher mais jovem, Amal.

"Osama Bin Laden, no momento, só dormia com Amal", escreve ele.

"Por que, então, decide desafiar outro Khaeriah perigo de se reunir com um marido que tinha sido separados por muitos anos e com quem ela não tinha mais nada?"

O militar suspeita que ela pode ter ajudado os americanos a chegarem até covil de Bin Laden.

No entanto, parece que os investigadores paquistaneses penaram para obter dela qualquer informação útil.

Qadir pesquisador cita uma fonte da inteligência paquistanesa (ISI, na sigla em Inglês) dizendo:

"Ela é tão agressiva que é quase intimidadora. Só poderíamos ter feito ela admitir qualquer coisa sob tortura."

Bin Laden foi capaz de deixar o local em Abbottabad pelo menos uma vez, tentando impor sua autoridade em uma organização cada vez mais difícil de manejar com membros rebeldes.

Em maio de 2010, a BBC soube que o líder da Al-Qaeda foi para a região do Waziristão.

Naquele momento, aeronaves não tripuladas derramavam chuvas de mísseis e várias operações militares paquistanesas estavam em andamento.

Ele aparentemente foi visitar a base de seus comandantes operacionais e avaliar a situação em primeira mão.

Escreveu então uma avaliação da região em um longo memorando que deu a Abdur Rahman Attiya, aconselhando a levar os militantes para um lugar mais seguro.

O memorando, escrito em outubro de 2010, é um dos documentos divulgados pelo exército dos EUA quinta-feira passada.

Estes documentos também sugerem que ele não confiava nos serviços de inteligência paquistaneses e aconselhava ser extremamente cuidadoso justamente quando Khaeria acabava de fazer essa viagem, possivelmente fatal, a partir do Waziristão para o composto de Abbottabad.