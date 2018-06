Como fica o Parlamento britânico após derrota política de May

Com o revés do partido da primeira-ministra britânica, Theresa May, nas eleições de quinta-feira 8, a configuração do Parlamento do Reino Unido passa por algumas mudanças. O Partido Conservador ainda tem a maior representação, mas não atingiu a marca de 326 cadeiras necessárias para obter maioria absoluta.

Desta forma, diversos analistas e meios de comunicação estão definindo o cenário como “hung Parliament”. Isso significa que nenhum partido tem a maioria dos assentos na Câmara dos Comuns.

Apesar de May ter rejeitado os pedidos de renúncia e ainda ser a primeira-ministra do país, a situação ficou complicada para ela. No momento, a premiê pretende conseguir formar um governo de minoria com o Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP).

Se ela falhar nessa missão, o segundo partido com mais cadeiras no Parlamento - no caso, o Trabalhista, de Jeremy Corbyn - teria o direito de tentar formar um governo.

Para lembrar

O “hung Parliament” já aconteceu antes. Nas eleições de 2010, após intensas negociações, o país teve seu primeiro governo de coalizão desde a 2.ª Guerra. A situação uniu conservadores e trabalhistas, que diferem em diversos temas, em uma aliança incomum liderada pelo então primeiro-ministro conservador, David Cameron. / com NYT