Como o 11 de setembro mudou os rumos da história

Em 11 de setembro de 2001, terroristas da Al-Qaeda, comandada por Osama bin Laden, lançaram dois aviões contra os dois prédios do World Trade Center, as Torres Gêmeas. O evento mudou os rumos da história, lançando os Estados Unidos em uma guerra contra o terror que dura até hoje.

No dia dos 18 anos do atentado que chocou o mundo, o repórter especial Roberto Godoy comenta os bastidores da redação do Estado na cobertura do ataque às Torres Gêmeas.

Nos 18 anos do maior atentado terrorista da história, relembre algumas imagens impressionantes do dia do atentado.

As consequências do atentado não são apenas geopolíticas. Além dos cerca de 3 mil mortos e mais de 6 mil feridos no desabamento do World Trade Center, Nova York, milhares de pessoas desenvolveram câncer e outros males graves, sobretudo de pulmão, ligados à nuvem tóxica que planou durante semanas sobre o sul da ilha.

Os envolvidos no ataque ainda não foram julgados. O julgamento dos cinco homens acusados de planejar os ataques de 11 de setembro de 2001, incluindo o autoproclamado cérebro do atentado, Khalid Sheikh Mohammed, está marcado para janeiro de 2021 na base militar americana em Guantánamo, informou jornal New York Times em sua edição de sexta-feira.