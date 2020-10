Como o coronavírus invadiu a eleição americana de todas as formas imagináveis

Locais de votação em forma de drive-thru. Candidatos tentando se vender aos eleitores via Zoom. Cabos eleitorais de máscaras e luvas batendo nas portas e se afastando rapidamente quase dois metros para trás.

O coronavírus mudou a temporada eleitoral de 2020 em quase todos os aspectos: emergindo como a questão dominante entre os candidatos em todas os debates, embaralhando as tradições de campanha americanas e complicando a forma como os votos são depositados e apurados. E conforme o dia da eleição se aproxima, o país está nas garras de uma pandemia como nunca antes.

“Tudo o que está faltando é o asteróide pousando com zumbis comedores de carne, e nosso ano estará completo”, disse Paul Lux, supervisor das eleições no condado de Okaloosa, Flórida, e um dos quase nove milhões de americanos que contraíram o vírus.

Certa vez, Lux trabalhou longas horas em seu escritório em seu condado predominantemente republicano em Panhandle, Flórida. Com a temporada de eleições chegando ao fim, ele se viu isolado na semana passada, tentando supervisionar todo o aparato de votação para os 210 mil residentes do condado em um iPad da poltrona de seu escritório.

Seu gabinete eleitoral foi fechado para uma limpeza profunda. Alguns de seus colegas também testaram positivo para a covid-19. E Lux estava monitorando a votação antecipada da melhor maneira possível, conforme verificava sua temperatura a cada duas horas.

A colisão de uma eleição e uma pandemia lançou campanhas e esforços de votação inicial em um frenesi de última hora, e as narrativas parecem estar atingindo o ápice precisamente no mesmo momento.

Candidatos em disputas por todo o país estão se espremendo em corridas finais de campanha enquanto, simultaneamente, navegam no aumento do coronavírus e fazem perguntas que os estrategistas políticos nunca antes contemplaram. Entre elas: será que os eleitores gostam mais de você se você mantiver distância?

Os eleitores que nunca haviam considerado o envio de suas cédulas estão fazendo isso pela primeira vez, em vez de enfrentar seus habituais locais de votação fechados. E alguns funcionários do exército nacional de trabalhadores para o dia da eleição estão avaliando os níveis de equipamento de proteção a serem usados - se é que vão às urnas novamente este ano.

Quando a disputa presidencial começou a se intensificar, no início de 2020, havia pouca suspeita de que o ano seria definido pela pandemia do coronavírus. Mas quando os moradores de Iowa se reuniram para os caucus no início de fevereiro, o vírus já estava se espalhando silenciosamente.

Por um tempo, parecia que estava afetando principalmente as pessoas em cidades e subúrbios de tendência democrata nas costas leste e oeste, onde o vírus atacou cedo. O presidente Trump afirmou em setembro que o número de mortos da covid-19 nos Estados Unidos estava em um "nível muito baixo se você retirar os Estados azuis".

Agora, no entanto, poucos lugares estão intocados, já que um novo surto de infecções está varrendo vastas extensões do país, incluindo Estados dominadas pelos republicanos. E nos Estados em que a disputa está mais acirrada, uma parcela crescente de casos está surgindo em condados que apoiaram Trump em 2016.

A última vez que os americanos votaram durante uma pandemia - as eleições de meio de mandato em 1918 - as infecções também aumentaram em outubro. Os candidatos que não puderam fazer campanha escreveram cartas. A participação eleitoral foi baixa. E aqueles que votaram pediram mudanças, revirando as duas câmaras do Congresso.

Agora o vírus está ameaçando as próprias tradições da vida política americana. Na noite da eleição em 2016, dezenas de democratas em Sheboygan, Wisconsin, se reuniram no escritório local do partido com cerveja, vinho e pizza para ver os resultados chegarem. Este ano, eles esperam estar em casa, sozinhos.

“O que estamos perdendo é a camaradagem de estar junto com pessoas que pensam como você e querem falar sobre isso”, disse Anita Klein, uma organizadora política em Sheboygan desde os anos 1970.

Vickie Tonkins, presidente do Partido Republicano do condado de El Paso, no Colorado, ponderou a possibilidade de organizar uma festa eleitoral no salão de baile de um hotel, mas as diretrizes da covid-19 impostas pelo governador tornaram o plano muito caro.

“É decepcionante porque prevemos grandes vitórias aqui”, disse ela. "Mas é o que é."

É algo que nunca será esquecido, a eleição da covid-19, quando uma pandemia virou de cabeça para baixo todas as partes da democracia americana, das campanhas aos eleitores e aos milhões de pessoas que tentavam votar.

As campanhas

‘Nós realmente perdemos aquele senso de conexão’

Quando o coronavírus atingiu os EUA, a primeira questão que as campanhas enfrentaram foi existencial: como é que continuam?

Os esforços físicos de campanha - apertos de mão, abraços, beijos em bebês, aperto para tirar fotos - foram evitados, principalmente, pelos democratas. Arrecadações casuais de fundos em salas de estar foram substituídas por reuniões do Zoom. Ginásios e feiras de condado, antes locais para comícios de campanha, foram reaproveitados como locais de teste do coronavírus.

E vários candidatos - de Trump a membros do Congresso e aspirantes à Câmara Municipal - contraíram o vírus, forçando-os a abandonar qualquer campanha que haviam conseguido construir, pelo menos por um tempo.

Mike Kelly, um congressista republicano de cinco mandatos do noroeste da Pensilvânia, vai todos os anos a desfiles e feiras do condado, conversando com eleitores e até mesmo comprando gado. Este ano, Kelly contraiu o vírus na primavera nos EUA. As feiras do condado foram canceladas no verão.

“Nós realmente perdemos aquele senso de conectividade”, disse Melanie Brewer, sua gerente de campanha. Ela disse que a campanha tentou compensar os encontros perdidos com o Zoom, mas “não é o mesmo que segurar um bolo e conversar com seu congressista”.

Não há nada mais poderoso do que uma conversa pessoal, disse Jonathan Jakubowski, presidente do Partido Republicano em Wood County, Ohio. Ele disse que usou uma máscara facial para visitar centenas de casas nos últimos três meses.

Monica Sparks, uma comissária democrata no condado de Kent, Michigan, teve que ser criativa. Ela jogou panfletos nas portas, mas não bateu nelas. Ela fez seus cartazes de campanha maiores do que o normal este ano - adicionando uma foto sua a cada um.

“Preciso que as pessoas me conheçam, me vejam e vejam meu sorriso”, disse ela.

Os trabalhadores de eleição

Trabalhar nas urnas ou ficar longe?

Com o tempo se esgotando, alguns voluntários do dia da eleição, que geralmente são mais velhos e podem enfrentar mais riscos de contrair o vírus, estão avaliando se devem continuar desta vez com o que consideram sua responsabilidade cívica.

Os trabalhadores que continuaram dizem que desta vez há um conjunto diferente de regras. Lanches para compartilhar com outros funcionários da votação estão fora de cogitação. Uma carga de equipamentos sombrios chegou: lenços umedecidos Clorox, desinfetante para as mãos, máscaras.

Charli Jones, 56, de Columbus, Ohio, vem de uma linhagem de parentes que trabalharam em eleições. A mãe dela trabalhou. Sua avó também. “Eu queria fazer minha parte e também queria que os eleitores vissem um rosto que se parecesse com eles”, disse Jones, que é negra.

Mas chegar à decisão de trabalhar na eleição em um Estado onde os casos de coronavírus estão aumentando não foi fácil para Jones, que disse que seu marido e sua mãe têm sistema imunológico comprometido. “Eu realmente gostaria que não tivéssemos que nos sujeitar, ou outras pessoas, ao voto presencial”, disse ela.

Gloria Willis, uma professora aposentada da quarta série em Gifford, Flórida, aprecia a tradição do dia da eleição. Ela se levanta cedo, prepara dois sanduíches e chega ao centro comunitário local às 6 da manhã para um longo, mas gratificante dia cumprimentando os eleitores e examinando as carteiras de habilitação. “É uma alegria”, disse ela.

Quando ela recebeu a ligação este ano, ela pensou nas pessoas que ela conheceu que morreram do vírus - cinco e contando. “Isso foi o suficiente para dizer não”, disse Willis, 72, que ficará em casa este ano.

Os eleitores

Funcionários em Wausau, Wisconsin, montaram um site de votação em sistema de drive-thru pela primeira vez no fim de semana passado. Hospitais no condado de Marathon, Wisconsin, restringiram visitantes por causa do coronavírus, mas estão permitindo uma exceção antes da eleição para as pessoas testemunharem pacientes que votam em seus leitos de hospital.

Mesmo para os eleitores que estão "com coragem de ir às urnas'”, como os descreve Geoff Badenoch, um pesquisador de Missoula, Montana, este ano será diferente: com trabalhadores com máscaras, linhas de separação de quase dois metros no chão e borrifadores de desinfetante por toda parte.

Se seus votos serão influenciados pela pandemia ainda é uma questão em aberto. Embora o coronavírus tenha se espalhado mais rápido e pior em condados urbanos e suburbanos que tendem a apoiar os democratas, o padrão geográfico da pandemia mudou desde então.

No final da primavera e no verão nos EUA, o padrão começou a mudar mais para pequenas cidades e condados rurais que são mais solidamente republicanos. A parcela de casos relatados em condados vermelhos tem crescido a cada mês, de 20% em março para 56% agora, mostra uma análise de dados de vírus do New York Times.

Parte dessa mudança está acontecendo em Estados que são fortemente republicanos em geral, mas muito disso está ocorrendo em condados que representam a base de Trump nos Estados em que a disputa está mais acirrada.

Na Carolina do Norte, os casos foram distribuídos uniformemente entre os condados vermelhos e azuis durante o verão, mas agora mais de 60% dos novos relatórios vêm de condados que apoiaram o presidente. Em Wisconsin neste mês, quase 75% dos casos - e 80% das mortes - são atribuídos a condados que apoiaram Trump em 2016.

Com os casos de coronavírus atingindo picos novos e alarmantes, como e quais candidatos ele irá afetar permanece incerto. Em uma pesquisa diária do Civiqs, que acompanha os eleitores registrados, apenas cerca de um quarto das pessoas que se identificam como republicanos dizem que estão "moderadamente" preocupados com a pandemia - quase o mesmo agora que em junho.

Sandy Roberson, o prefeito republicano de Rocky Mount, na Carolina do Norte, cujo filho estava em quarentena em um campus universitário após ser exposto ao coronavírus, disse que odiava o quão divisivo o debate se tornou na tentativa de colocar a culpa política pela disseminação do vírus.

“Não sei se poderíamos ter lidado melhor com isso”, disse ele sobre o presidente. “Toda a experiência da covid-19 deixou muitas pessoas se sentindo muito menos no controle, como se você estivesse apenas flutuando no mar. Há uma sensação de impotência e essa perda de controle está tendo um impacto, e vamos ver isso politicamente.” /NYT