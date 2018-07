Como o Irã deve lidar com o mundo

/ TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO, É JORNALISTA, THOMAS , ERBRINK, THE WASHINGTON POST, / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO, É JORNALISTA, THOMAS , ERBRINK, THE WASHINGTON POST, O Estado de S.Paulo

Uma rápida sucessão de acusações dirigidas ao Irã nos últimos dias relançou um debate em Teerã sobre como lidar com o resto do mundo.

Os dirigentes iranianos, liderados pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, insistem na sua recusa a quaisquer negociações que impliquem compromissos. Mas agora uma facção influente tem pressionado o governo no sentido de conversações extraoficiais com os EUA para diminuir as tensões provocadas pelas acusações americanas de um complô iraniano para assassinar uma autoridade saudita.

Insistindo para o Irã se empenhar mais para acabar com as críticas externas, membros do grupo também sublinharam a crescente pressão internacional no caso do controvertido programa nuclear da República Islâmica e de um novo relatório, bastante crítico, sobre violações de direitos humanos no país. As acusações americanas de que o Irã planejou o complô para assassinar o embaixador saudita em Washington foram amplamente rejeitadas pelo país. Mas a oposição, que foi forçada a sair do governo em 2009, diz que as políticas intransigentes adotadas pelos líderes radicais do Irã deixam o país com pouco espaço de manobra.

Entre os políticos e ativistas que se manifestaram sobre o assunto nos últimos dias está o ex-presidente do Irã, o aiatolá Ali Akbar Hashemi Rafsanjani que, na segunda-feira, exigiu mais "tato e coordenação" na maneira como o Irã conduz assuntos internacionais controversos.

Um político pragmático, outrora considerado o homem mais poderoso do país, Rafsanjani foi afastado do restrito círculo de líderes por partidários de Khamenei, num expurgo sem precedentes realizado depois dos protestos contra o governo contestando a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad nas eleições de 2009. Rafsanjani, que mantinha relações estreitas com a família real saudita, é o líder extraoficial de uma facção que tem pressionado por mais liberdade para os cidadãos e melhores relações com os outros países.

Nessa nova tentativa, Rafsanjani tem o apoio de outros antigos políticos e analistas influentes, que nos últimos dias têm insistido para Khamenei assumir um papel mais prático, que poderia incluir conversações secretas com os EUA ou uma ofensiva de charme na direção da Arábia Saudita. "Khamenei precisa aumentar a sua presença, encontrar soluções a abrir caminho para uma diplomacia de bastidores", disse Reza Kaviani, conhecido analista crítico do governo de Ahmadinejad. "O Irã deve mostrar flexibilidade apenas nas conversações secretas e não em conversas públicas que o Ocidente deseja", acrescentou.

A política externa iraniana sempre foi palco de disputas entre líderes rivais. Embora os eventos de 2009 tenham deixado o país com menos competidores, ainda são muitos os desacordos políticos dentro do grupo de líderes que restaram. Na manhã de segunda-feira, o ministro do Exterior, Ali Akbar Salehi, afirmou que o Irã investigará as acusações de complô feitas pelos EUA, mas no mesmo dia suas afirmações foram contestadas por Ahmadinejad, que disse à rede de TV Al-Jazira que tal investigação é desnecessária.

"As circunstâncias não estão certas, mas apenas conversando diretamente com os EUA, a uma só voz, é que os problemas serão resolvidos", disse Farshad Ghorbanpour, editor político do jornal Farightegan, crítico do governo. "Para começar, se eu fosse acusado, imediatamente despacharia Rafsanjani, Ahmadinejad e Khatami (ex-presidente) juntos para Riad para tentar restaurar as relações", acrescentou.

Embora a questão desse complô seja a mais premente dentre as críticas internacionais ao Irã, relatório especial das Nações Unidas sobre direitos humanos no Irã adicionou mais pressão sobre o país. O Parlamento iraniano manifestou-se a respeito, afirmando que "processará" Ahmed Shaheed, um dos autores do relatório, qualificando suas conclusões de abusos de direitos humanos "cruéis" como "mentiras motivadas politicamente". O governo Obama declarou que usará relatório a ser divulgado em novembro pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre o programa nuclear do Irã para insistir num aumento de sanções contra o país. No Irã, os líderes mais críticos do governo dizem que a oposição inflexível dos radicais a qualquer tipo de compromisso é um grave obstáculo a uma solução das questões pendentes. Mas não acreditam que a alta cúpula iraniana vai ceder.

"Eles não podem firmar nenhum compromisso numa questão, porque o Ocidente tem várias", disse Nader Karimi Joni, ex-editor do jornal, libertado recentemente após três anos preso por atividades politicas. "A única opção que eles têm é qualificar as pressões do ocidente de conspirações e esperar que os problemas desapareçam."

Político experiente que conduz a República Islâmica desde 1989, Khamenei é o principal defensor de uma política intransigente por parte do Irã. "A maneira de vencer é não recuar diante do inimigo, nem um passo", disse ele ao responder às acusações de complô feitas pelos EUA.

Khamenei também elogia o insight e o pragmatismo do fundador da República Islâmica, aiatolá Khomeini, que em 1988 encerrou sua guerra com o Iraque por uma intensa pressão dos EUA.