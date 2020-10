Como o QAnon, uma obscura teoria da conspiração online, ganhou força no Partido Republicano

DALTON, GEÓRGIA. - Sentada no escritório republicano local quase todos os dias está uma conservadora por toda a vida chamada Diane Putnam, que teve seu primeiro gostinho da política quando Dwight D. Eisenhower era presidente e ela era uma garotinha dizendo às pessoas que gostava de Ike.

Ela ainda gosta. Mas hoje em dia, o que realmente chama a atenção de Putnam é a conversa sobre uma conspiração criminosa satânica arquitetada por uma conspiração de molestadores de crianças do “estado profundo” que buscam derrubar o presidente Trump. Em outras palavras, ela acredita em QAnon. Ela insiste que é apenas uma entre muitas conspirações.

“A grande maioria das pessoas entende sobre QAnon”, disse Putnam, a líder republicana desta pequena cidade da Geórgia, em uma entrevista recente. “Aqueles que não sabem”, acrescentou ela, “não investigaram realmente do que se trata.”

Em todo o país, republicanos como Putnam - membros do partido de longa data que dificilmente poderiam ser descritos como radicais periféricos - estão adotando o QAnon. Os seguidores desse fenômeno online acreditam que o establishment democrata e grande parte da elite republicana são profundamente corruptos e que Trump foi entregue para salvar os Estados Unidos de ambos.

Instados pelo presidente, cuja adoção de teorias da conspiração apenas se intensificou nas últimas semanas de sua campanha, os adeptos do QAnon estão empurrando essas ideias para o meio conservador ao lado de questões mais tradicionais, como impostos baixos e governo limitado.

A crescente influência de QAnon dentro da campanha de Trump foi enfatizada quando o presidente novamente se recusou a condenar o movimento depois que ele foi questionado sobre isso em sua entrevista em Miami na noite de quinta-feira, 15.

Trump, que durante o segundo trimestre deste ano elogiou os adeptos do QAnon por seu amor pelos EUA, primeiro afirmou não saber nada sobre o movimento e, então, quando pressionado, disse: “O que eu ouvi sobre isso é que eles são fortemente contra a pedofilia. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso."

Não houve reconhecimento da violência no mundo real inspirada por QAnon, que levou a uma repressão pré-eleitoral pelas redes de mídia social, como o YouTube se tornando a última plataforma na semana passada para tentar impedir sua disseminação.

Mas dezenas de entrevistas recentes na Geórgia e em outras partes do país ofereceram percepções sobre a atração de um movimento que migrou muito além dos confins da internet e, assim como o Tea Party, joga com o sentimento de ressentimento que construiu a carreira política de Trump.

As pessoas "se sentem excluídas", disse McKray Kyer, 24, vice-líder republicano local. QAnon, com seu foco em “elites” criminosas, ajudou-os a entender o porquê. “Não se trata do que estamos fazendo de errado - é o pântano.”

Kyer disse que investigou o QAnon e não tinha certeza no que acreditava. Mas muitos outros entrevistados disseram acreditar em alguns ou na maior parte do QAnon, e uma parte significativa daqueles que não sabiam o nome do movimento estavam familiarizados com seus temas, especialmente sua conversa sobre tráfico de crianças e adoração ao demônio entre poderosas elites.

No entanto, o movimento é elástico, baseado em qualquer número de tropos bem usados. Mesmo as pessoas que explicitamente rejeitaram QAnon como loucura muitas vezes apresentaram teorias de conspiração semelhantes.

No entanto, o movimento é elástico e pode abranger outras ideias. Mesmo as pessoas que explicitamente rejeitaram QAnon como loucura muitas vezes apresentaram teorias de conspiração semelhantes. Falava-se de como a pandemia era uma farsa ou, pelo menos, sendo exagerada. Muitas pessoas repetiram teorias racistas sobre o ex-presidente Barack Obama ou a noção anti-semita de que o financista George Soros controla o sistema político.

“É uma tendência real no partido”, disse Jason Anavitarte, 42, um republicano que concorre ao Senado do Estado da Geórgia. “Outrimos todos os dias sobre QAnon e outras teorias da conspiração.”

Ou como Michael Conley, 42, um apoiador de Trump e adepto do QAnon de Hagerstown, no Estado de Maryland, colocou: "Todo mundo está falando sobre isso."

Embora tenha havido poucas pesquisas públicas, há evidências crescentes de que os seguidores do QAnon agora constituem uma pequena, mas significativa minoria de republicanos. Os adeptos estão concorrendo ao Congresso e testando suas forças políticas nos níveis estadual e local.

O crescimento do movimento acelerou desde o início da pandemia em março, e sua potência é clara nas redes sociais - antes de o Facebook banir o conteúdo QAnon no início deste mês, havia milhares de grupos dedicados com milhões de membros na rede social.

O fenômeno pode ser visto nos comícios de Trump, onde pessoas vestindo camisetas e chapéus da QAnon são comuns; em um comício recente em Las Vegas, os pais de uma criança com uma camiseta da QAnon posaram para fotos com estranhos após estranhos.

Estava em exibição do lado de fora do Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, onde os adeptos do QAnon se reuniram para apoiar Trump depois que ele foi hospitalizado com o coronavírus. (Outros adeptos do QAnon questionaram se o presidente havia sido hospitalizado.)

Susan Cooper, 59, uma corretora de seguros na vizinha Calhoun, estimou que entre 20% e 25% de seus amigos haviam aderido a QAnon, embora ela não. Outros entrevistados ofereceram uma avaliação semelhante, e disseram que era um grupo variado - jovens e velhos, homens e mulheres, pobres e prósperos, urbanos e rurais.

“É com mulheres que eu converso”, disse Cooper. “Essas mulheres são espertas - essas mulheres são de Atlanta, da Califórnia, e amigas minhas que estão literalmente em todo o país por causa da empresa para a qual trabalho - e elas acreditam firmemente nisso.”

QAnon está se espalhando entre os cristãos evangélicos também. The Biblical Recorder, um jornal Southern Baptist em Cary, no Estado da Carolina do Norte, recentemente alertou sobre seus perigos. “Os cristãos devem rejeitar as mensagens fanáticas e perigosas do movimento”, escreveu Seth Brown, editor executivo do jornal.

Muitos dos líderes e doadores poderosos do Partido Republicano estão igualmente preocupados, assim como muitos eleitores. Ainda assim, poucos republicanos de destaque se manifestaram, demonstrando a linha tênue que estão tentando caminhar entre os eleitores moderados que precisam conquistar e os membros de sua base que adoram Trump.

“É um movimento pró-Trump; QAnon não é do Partido Republicano ”, disse o Dr. John Cowan, 45, um apoiador do presidente que concorreu nas primárias deste ano a uma cadeira na Câmara representando o noroeste da Geórgia. “Não ocupa espaço entre o presidente e os ideais e a filosofia republicanos.”

Cowan, um neurocirurgião, viu de perto o impacto político do QAnon. Ele foi derrotado no segundo turno por Marjorie Taylor Greene, 46, talvez a mais ousada defensora do QAnon concorrendo ao Congresso.

Ela foi flagrada em vídeos do Facebook que surgiram no início deste ano fazendo comentários ofensivos sobre negros, judeus e muçulmanos e abraçou abertamente os elementos mais radicais da base do partido durante sua campanha primária, apresentando-se como a defensora Trump mais leal na corrida.

“Isso está corrompendo o debate no Partido Republicano”, disse Cowan sobre o QAnon, “porque você não pode se separar do presidente de forma alguma se quiser vencer. “É realmente a religião dos devotos de Trump.”

Genética divina

O profeta de QAnon é “Q”, um suposto membro do governo com uma autorização de segurança de alto nível que começou a postar mensagens enigmáticas em 2017 sobre o estado profundo tentando destruir o presidente.

Os seguidores debruçam-se sobre e interpretam as postagens - conhecidas como “Q drops” - e uma crença central é que um confronto apocalíptico esmagará a cabala do tráfico de crianças e transformará os EUA. Eles chamam a transformação de "Grande Despertar".

No centro do mito está Trump, muitas vezes descrito como o único dotado com as habilidades e firmeza necessárias para salvar o país.

O enquadramento é retirado diretamente de seu próprio manual. Desde o momento em que ele aceitou a nomeação republicana em 2016 e declarou: "Só eu posso consertar", até sua afirmação no início deste mês de que pegar o coronavírus foi uma "bênção de Deus" que lhe permitiu encontrar uma cura milagrosa, o presidente tem procurou apresentar-se como uma figura singular na história.

Os partidários mais fervorosos, especialmente os que acreditam no QAnon, ampliaram e exageraram ainda mais seus poderes imaginários. Toda uma indústria artesanal de memes online se dedica a fazer fotos do presidente em imagens de grandes homens famosos, como a icônica pintura de George Washington cruzando o Delaware. Agora ele pode ser encontrado online com o sorridente Trump colado no rosto do primeiro presidente dos Estados Unidos.

Outras vezes, Trump é tratado como algo próximo do divino. Após o diagnóstico de coronavírus do presidente, um proeminente promotor do QAnon, Brenden Dilley, disse aos ouvintes de seu programa de rádio que Trump foi abençoado com "genética divina".

Essa mesma reverência estava em exibição no Q Con Live!, uma convenção da QAnon realizada no final de agosto em Jacksonville, no Estado da Flórida. Boa parte do programa foi dedicado a exaltar as realizações de Trump. As palavras “glória” e “glorioso” apareciam frequentemente.

“Ele foi dotado de habilidades para fazer coisas que ninguém mais tentaria ou poderia realmente realizar”, disse David Martin, 58, um veterano da Marinha.

Martin, como a maioria dos apoiadores do QAnon, estava certo de que o movimento tinha o apoio do presidente, uma crença que Trump e alguns daqueles ao seu redor parecem ter encorajado bem antes de seus comentários na noite de quinta-feira.

Em agosto, o presidente descreveu os seguidores de QAnon - vários dos quais foram acusados ​​de assassinato, terrorismo doméstico e sequestro planejado - como “pessoas que amam nosso país.”

Filhos e assessores do presidente compartilharam postagens nas redes sociais relacionadas ao movimento, com mensagens cada vez mais explícitas à medida que o desempenho de Trump caía nas pesquisas.

Seu ex-conselheiro de segurança nacional Michael T. Flynn - um homem visto nos círculos pró-Trump como um mártir injustamente perseguido na investigação da Rússia - postou um vídeo neste verão dele mesmo fazendo o que é conhecido como juramento de soldado digital QAnon.

As mensagens foram recebidas por pessoas como Bob Cox, 62, um trabalhador da construção civil aposentado que mora em Aragon, uma pequena cidade a cerca de uma hora de Atlanta. Ele tinha poucas dúvidas de que a elite política estava repleta de pedófilos e sabia como lidaria com eles.

“Se pessoas assim vierem ao meu bairro, vou atirar nelas”, disse ele. "Eu farei isso com certeza." Mas ele estava contando com Trump para cuidar do problema primeiro. “Tudo isso está começando por Soros”, acrescentou Cox. “Ele precisa ser considerado um inimigo do estado, e Trump está no topo disso. Ele sabe."

País QAnon

Eles começaram a ir para o escritório do Partido Republicano em Dalton - a autodescrita "Capital Mundial do Tapete", uma cidade de quase 34.000 habitantes a cerca de uma hora e meia de Atlanta - ao anoitecer de um dia quente de setembro: maridos e esposas, pequenas grupos de amigos, jovens republicanos que aspiram a uma carreira na política. Eles tinham vindo ver Marjorie Taylor Greene.

Ela é uma das mais de uma dúzia de republicanos que concorrem ao Congresso que sinalizam algum grau de apoio ao QAnon. É quase certo que a maioria será derrotada em novembro, como Jo Rae Perkins, o candidato improvável ao Senado em Oregon que postou um vídeo em maio declarando: “Eu estou com Q e a equipe”, e em junho lançou outro vídeo de ela mesma fazendo o juramento de soldado digital QAnon.

Outros têm chance de vencer, incluindo Lauren Boebert, que derrotou um candidato republicano por cinco mandatos em um extenso distrito do Colorado.

Mas Greene é a única entre os candidatos do QAnon considerada quase garantida para ganhar uma cadeira no Congresso, e sua campanha transformou o 14º Distrito Congressional da Geórgia em uma espécie de marco zero para a transformação do QAnon em um movimento político. Afinal, ela é a candidata que chamou QAnon de "uma oportunidade única na vida de acabar com essa conspiração global de pedófilos adoradores de Satanás."

Isso pode ser um obstáculo em outro lugar, mas não aqui. “Neste distrito, pode haver benefícios”, disse Kyer, o vice-presidente local do partido. O distrito de Greene, que se estende da região norte de Atlanta até a fronteira com o Tennessee, é predominantemente branco e republicano.

Trump obteve mais de 70% dos votos na maior parte do distrito em 2016. Os rendimentos em muitas áreas estão muito abaixo da média nacional, e protestar contra os imigrantes e a indústria estrangeira funciona bem aqui. O mesmo acontece com QAnon.

“Todos nós sabemos dessa história de pedofilia”, explicou Kyer. “Mas também é sobre como eles” - isto é, as elites - “têm nos colocado em guerras, apenas abusando do poder, tirando vantagem das pessoas comuns de classe média. Realmente acerta em cheio com muitas pessoas, quer saibam de todos os detalhes ou não.”

Se Kyer não tinha certeza sobre o que ele acreditava, outros na reunião estavam muito mais certos.

Entre aqueles que assinaram o QAnon - a multidão parecia estar dividida igualmente entre crentes e não crentes - muitos disseram que aprenderam sobre o movimento nas mídias sociais e percorreram uma gama de jovens nativos digitais a aposentados que passaram seus dias no Facebook, permanecendo conectados com velhos amigos e sendo bombardeados pela desinformação.

Greta Hollis, 63, era uma delas. Embora sempre tenha se considerado uma republicana, disse ela, a política nunca a interessou muito. Ela via Washington como um lugar onde todos estavam lutando para ganhar dinheiro, não tentando ajudar as pessoas comuns. Então Trump concorreu à presidência e disse que estava fazendo isso para ajudar pessoas como ela. Ela acreditou nele.

Ela costumava pensar que a ganância era a força motriz da política. “Mas de quanto dinheiro alguém pode precisar?” Disse Hollis. “Quanto mais a ganância e o dinheiro não faziam sentido, eu sabia que deveria haver outra coisa.”

QAnon, disse ela, mostrou-lhe o que era e explicou por que Trump estava enfrentando tanta resistência dos democratas e até de alguns republicanos. “Toda a pedofilia, todo esse tipo de coisa, a política está tão envolvida nisso, eu acredito nisso”, disse ela.

Depois, havia pessoas como Putnam, a presidente do partido, que está na casa dos 70 anos. Ela serviu ao Partido Republicano local de alguma forma durante a maior parte dos últimos 30 anos. Suas opiniões, disse Putnam, evoluíram com o partido, mas ela acrescentou: “Sempre fui uma verdadeira conservadora”.

Ela reconheceu que isso significava algo diferente quando ela era uma menina. “Não haveria tanta diferença entre Dwight Eisenhower e qualquer um dos democratas”, disse ela. “E mesmo voltando para John Kennedy, embora ele fosse um democrata e todos soubessem que ele era mais liberal do que o republicano conservador, ainda assim suas políticas políticas não eram tão drasticamente diferentes”.

Na avaliação dela, o que mudou foi a proliferação de fontes de notícias na internet - “os olhos das pessoas começaram a se abrir para o que realmente estava acontecendo” - e, mais recentemente, a decisão de Trump de concorrer à presidência.

“Depois que ele desceu a escada rolante e anunciou sua candidatura, as pessoas sabiam desde o início que ele seria diferente”, disse Putnam. “Ele não podia ser comprado; ele não recebe salário. Portanto, ele não pode ser manipulado ou controlado por contribuições financeiras. Ele é dono de si mesmo."

Ela também se sentiu atraída pela QAnon depois de ver a resistência a Trump em Washington.

“As pessoas sabem que há mais coisas acontecendo do que o público sabe”, disse ela. “Donald Trump está tentando expor toda a corrupção.”

Greene, por sua vez, faz o possível para jogar com franqueza, agora que está em uma eleição geral, enfrentando uma matriz ideológica um tanto mais ampla de eleitores.

Seu discurso de base não faz menção de QAnon ou suspeitas sombrias, e há poucos indícios da teórica da conspiração desequilibrada de que ela foi retratada por seus oponentes nas primárias.

Uma novata em política que recusou um pedido de entrevista, Greene sabe como trabalhar uma multidão como uma veterana. Ela conta piadas e dispensa qualquer enfeite de formalidade. Mais importante, ela deixa poucas dúvidas sobre sua posição em relação a Trump.

Depois de se levantar para falar em Dalton, a primeira coisa que ela fez foi afastar o púlpito e substituí-lo por um recorte de papelão do presidente.

“Eu simplesmente amo esse cara”, disse ela.