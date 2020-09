Como Steve Bannon se juntou a bilionário chinês para derrubar o Partido Comunista da China

Quando agentes federais prenderam o ex estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, na costa de Connecticut em 20 de agosto, ele estava relaxando em um iate de 150 pés pertencente a um bilionário chinês espalhafatoso cujos esforços para obter asilo nos Estados Unidos dividiram a cúpula de aliados do presidente Donald Trump.

A maior parte da atenção após a prisão de Steve Bannon recaiu sobre as acusações federais que ele enfrenta por supostamente fraudar doadores para arrecadar fundos de um grupo sem fins lucrativos que afirmava estar construindo um muro privado na fronteira EUA-México.

Mas foi a parceria de Bannon com o empresário chinês Guo Wengui, em cujo iate Bannon disse a amigos que morou nos últimos meses, que passou a dominar sua carreira pós-Casa Branca - uma parceria que agora também está sob escrutínio. Uma empresa ligada a ambos é o foco de uma investigação federal, segundo várias pessoas familiarizadas com a investigação afirmaram ao The Washington Post.

Guo, que fugiu da China depois de ser acusado de suborno e outros crimes, forjou um relacionamento com Bannon depois que ele deixou a Casa Branca em 2017. Quase ao mesmo tempo, Guo começou uma campanha violenta atacando a corrupção em Pequim e o que ele diz ser uma acusação politicamente motivada contra ele.

Nos últimos anos, uma empresa ligada ao bilionário, que também atende pelos nomes de Miles Kwok e Miles Guo, fechou um contrato de consultoria com Bannon. Guo também prometeu publicamente doar US$ 100 milhões para uma instituição de caridade liderada por Bannon. Mais recentemente, um mês antes da prisão de Bannon, Guo anunciou que Bannon serviria como presidente de uma nova empresa de mídia social que estava lançando.

Derrubar o Partido Comunista da China

Bannon, por sua vez, emergiu como um dos maiores defensores de Guo, que se apresenta como um dissidente anticomunista em dezenas de vídeos postados online. Mesmo que outros críticos do governo chinês tenham ficado céticos em relação às alegações de Guo de que ele é uma vítima política de Pequim, Bannon disse que Guo tem informações privilegiadas valiosas que poderiam ajudar a derrubar o Partido Comunista da China, ou PCC, e diz que ele previu a repressão da China a Hong Kong e seu tratamento do novo coronavírus.

“Miles Guo tem sido o oponente chinês mais difícil que o PCC já encontrou”, disse Bannon em uma declaração ao The Washington Post. “Ele tem sido o líder mundial na luta contra o Partido expondo as mentiras, a infiltração e a malevolência do PCC da China.”

Bannon acrescentou que acha que os Estados Unidos devem a Guo “uma dívida de gratidão por sua missão implacável contra o Partido Comunista Chinês - a ameaça existencial contra os Estados Unidos”.

Mas agora há sinais de que os investigadores federais estão examinando as atividades financeiras de Guo nos Estados Unidos e o GTV Media Group, uma empresa de mídia social que Guo disse ter levantado US$ 300 milhões de investidores.

Alguns desses investidores dizem que foram enganados pela empresa e foram ouvidos repetidamente pelo FBI nos últimos meses. O Wall Street Journal relatou pela primeira vez a existência da investigação. O FBI não quis comentar.

Em um comunicado, Guo disse que a empresa seguiu as leis de valores mobiliários dos EUA e foi orientada por um advogado ao levantar dinheiro. Ele disse que a “esmagadora maioria dos investidores está totalmente satisfeita” e alegou que o PCC da China tinha “procuradores se infiltrando na oferta e registrando queixas com motivação política”.

Bannon, que até sua prisão atuava como diretor da empresa, se recusou a comentar a investigação. Uma pessoa próxima a ele, falando sob condição de anonimato por causa da investigação, disse que ele também vê as acusações contra o GTV como sendo dirigidas pelo governo chinês, que ele acredita ver a empresa de mídia independente como uma ameaça.

Separadamente, Bannon se declarou inocente das acusações relacionadas à fraude e desvio de dinheiro da construção do muro. A pessoa próxima a ele disse que o trabalho de Bannon com Guo não tinha nenhuma conexão com esse esforço.

Mais investigações

Enquanto isso, outra investigação federal de longa data envolvendo Guo está ganhando força. O bilionário foi descrito como alvo de uma tentativa fracassada de pressionar o governo Trump para extraditá-lo para a China, uma campanha complexa que supostamente envolveu dois importantes arrecadadores de fundos do Partido Republicano, um ex-membro do grupo de hip-hop Fugees e um financista malaio fugitivo.

No final do mês passado, um consultor se declarou culpado de ajudar e incitar um agente para a China como parte do caso. Os promotores também estão preparados para apresentar acusações contra o investidor Elliott Broidy, um ex-grande arrecadador de fundos para o Comitê Nacional Republicano, por supostamente ter participado do esforço. les também podem chegar a um acordo judicial com ele.

Um advogado de Broidy não quis comentar. Broidy já havia chamado as afirmações sobre seu papel de "uma invenção". Os casos paralelos destacam como figuras do círculo do presidente têm procurado influenciar as políticas do governo da China em nome dos interesses estrangeiros.

Visões semelhantes

A aliança de Bannon com Guo confunde-se com sua mensagem nacionalista visões agressivas sobre a China. Mas pessoas familiarizadas com seu relacionamento com o bilionário disseram que também chegaram a pensar que Bannon era movido pelos aspectos lucrativos da parceria.

“Bannon não se importava com roupas ou aparência - mas isso é pouco dinheiro”, disse Sasha Gong, uma escritora e jornalista sino-americana que serviu brevemente no conselho de uma instituição de caridade anticomunista lançada em 2018 por Bannon e Guo. Mas acrescentou: “se você quer mudar o mundo, esse tipo de dinheiro, você tem necessidades infinitas”.

Bannon, que disse que se afastou de Gong depois de perder a confiança nela, disse que sua parceria com Guo é motivada por uma forte crença de que seu trabalho é essencial.

Os negócios de Steve Bannon

Incorporador e investidor imobiliário, Guo prosperou por um tempo na China comunista, chegando a ser classificado como a 73ª pessoa mais rica do país. Ele construiu um dos principais arranha-céus de Pequim, próximo ao estádio Ninho do Pássaro, entretendo a elite política e empresarial da cidade.

Ele reconheceu em vídeos que postou no YouTube que mantinha relacionamento com funcionários do aparato de segurança do Estado. A certa altura, disse Guo, ele viajou para a Índia em nome do governo chinês para transmitir mensagens ao Dalai Lama, que posou para uma foto com Guo que ele postou nas redes sociais.

A queda de Guo veio logo depois que a campanha anticorrupção do presidente Xi Jinping em 2014 atraiu um dos aliados próximos de Guo, o oficial de inteligência Ma Jian, que em um vídeo de 20 minutos divulgado pelo governo confessou ter recebido milhões em subornos do desenvolvedor e descreveu uma “aliança de interesses comuns” com ele.

Guo negou as acusações e fugiu da China, ressurgindo dramaticamente em 2017 em Nova York, instalando-se em uma cobertura de US$ 67 milhões no hotel Sherry-Netherland com vista para o Central Park.

De Nova York, ele usou um canal do YouTube para contar histórias de dinheiro, violência e sexo entre a elite do Partido Comunista, que ele afirma ter reunido em seu tempo como insider. Muitas das alegações, em geral centradas em relatos do czar anticorrupção de Xi, Wang Qishan, não podem ser comprovadas.

“Se eles não fossem tão corruptos, não teriam medo de mim”, disse Guo ao The New York Times em 2017, quando começou a se manifestar.

Guo, que disse ter se reunido aos integrantes do clube privado de Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, na Flórida em 2015, pode ser como Trump em sua ostentação sobre sua riqueza e poder para derrubar seus inimigos, disseram pessoas que o encontraram.

Um convidado que visitou sua cobertura em Nova York e falou sob condição de anonimato que Guo serviu um chá raro que ele alegou valer US$ 1 milhão o quilo e deu um desfile improvisado no qual ele usou casacos de pele. A peça central da ornamentada sala de estar de Guo, disse a pessoa, era um modelo gigante da Tower Bridge de Londres construída com Legos.

À medida que Guo se tornava mais vocal, a Interpol emitiu um “aviso vermelho” em abril de 2017, declarando-o um fugitivo procurado por acusações de suborno, sequestro, lavagem de dinheiro, fraude e estupro e pressionou para que ele retornasse a Pequim.

Guo negou as acusações. Em setembro daquele ano, ele formalmente solicitou asilo nos Estados Unidos. Em uma declaração ao The Washington Post, o Ministério de Relações Exteriores da China se recusou a comentar sobre Bannon ou Guo, a não ser para observar o arquivamento da Interpol da notificação contra "o suspeito Guo Wengui."

A China deixou claro para os Estados Unidos que queria que Guo fosse exilado. Pessoas familiarizadas com os esforços que falaram sob condição de anonimato para descrever as discussões internas do governo disseram que altos funcionários chineses pressionaram pessoalmente o então secretário de Estado Rex Tillerson e outros funcionários dos EUA.

Nos bastidores, o governo chinês estava trabalhando em outras vias também, de acordo com documentos judiciais protocolados em conexão com a confissão de culpa do consultor Nickie Mali Lum Davis.

Em sua confissão de culpa, Davis reconheceu que se encontrou com um ministro do governo chinês para discutir a situação de Guo em maio de 2017. De acordo com um documento de acusação arquivado em seu caso, Davis admitiu que ajudou e encorajou os esforços de dois outros envolvidos nas campanhas de influência, identificados apenas como Pessoa A e Pessoa B.

Pessoas familiarizadas com o assunto os identificaram como o ex-rapper do Fugees, Pras Michel e Broidy, que então atuava como vice-presidente de finanças do RNC. Michel negou qualquer irregularidade. Seu advogado se recusou a comentar.

De acordo com os documentos do tribunal, Broidy supostamente fez lobby para que Guo fosse removido dos Estados Unidos a pedido de um funcionário do governo chinês e Low Taek Jho, um financista malaio que desde então foi indiciado por diferentes acusações de conspirar para lavar dinheiro e subornar funcionários estrangeiros.

Como parte do esforço, os promotores afirmam em processos judiciais que a pessoa identificada como Broidy contatou vários importantes assessores de Trump e alistou o presidente financeiro da RNC, Steve Wynn, que operava um cassino no enclave de jogos de azar chinês de Macau.

Reid Weingarten, advogado de Wynn, não quis comentar, mas disse que seu cliente tem cooperado com os investigadores. Trump inicialmente pareceu persuadido, dizendo a assessores em uma reunião no Salão Oval que apoiava o plano, de acordo com um ex-funcionário do governo.

Em um comunicado, Guo disse que ajudou o FBI a expor o esquema e chamou-o de "apenas a ponta de uma campanha de longo alcance que o PCC empreendeu utilizando advogados corruptos, proeminentes empresários americanos, funcionários do governo e os chamados lobistas e consultores políticos influenciar o governo dos EUA nos níveis mais altos para agir contra mim. ” O FBI não quis comentar.

Bannon disse a outros que protegeu pessoalmente o bilionário em seu papel de estrategista-chefe da Casa Branca. “Eu era o protetor”, disse ele ao programa Wire China, em uma entrevista concedida à publicação antes de sua prisão. “Quando eu estava dentro da Casa Branca, peguei os arquivos, coloquei-os em meu escritório e disse: ‘Esse cara é um homem muito valioso’”.

Uma ideologia compartilhada

Desde sua destituição da Casa Branca em agosto de 2017, Bannon tem se concentrado intensamente no que descreve como a ameaça crescente da China. Bannon disse ao Wire China que uma visita a Pequim durante as Olimpíadas de 2008 moldou profundamente sua visão do país. “Era muito óbvio que esses caras querem ser uma potência hegemônica”, disse ele. “Eles precisam de controle total.”

Durante sua viagem, Bannon disse, ele também notou o hotel construído por Guo em frente ao estádio olímpico. “Miles era o cara”, disse Bannon. “Ele era o Donald Trump da China na época.” No outono de 2017, Bannon estava almoçando com Guo no hotel Hay-Adams em Washington, apresentado por um conhecido em comum.

Bannon disse em entrevistas que começou a se reunir frequentemente com Guo para discutir suas visões obscuras em relação ao governo chinês. Este ano, ele começou a apresentar o bilionário regularmente em seu podcast “War Room”. O relacionamento deles, disse Guo, estava enraizado em sua ideologia compartilhada.

“Embora minha dupla com Bannon possa parecer um pouco estranha, um inimigo do meu inimigo é meu amigo”, disse ele ao The Washington Post em seu depoimento. “Eu acredito que ele tem sido eficaz em aumentar a compreensão dos EUA sobre a gravidade da ameaça do PCC.”

A relação financeira de Bannon com Guo começou quase ao mesmo tempo. De acordo com um memorando interno obtido pelo The Washington Post, em algum momento antes do final de 2017, uma empresa ligada a Guo emprestou a Bannon US$ 150.000.

Um porta-voz de Guo disse ao The New York Times, que primeiro noticiou o empréstimo, que se tratava de um projeto de filme que criticava o PCC. Guo disse que era parte de um acordo de consultoria agora concluído. Em 2018, Bannon convidou o estudioso do Hudson Institute Michael Pillsbury para jantar com ele e Guo em uma suíte no Hay-Adams.

Durante um banquete, Pillsbury, que compartilha as visões linha-dura de Bannon sobre a China, disse que os dois homens trabalharam para convencê-lo de que Guo tinha informações valiosas que poderia oferecer aos Estados Unidos e deveriam ser abraçadas por acadêmicos e defensores americanos.

“Bannon queria que eu respondesse por ele a outras pessoas”, disse Pillsbury. “É como se ele se sentisse em dívida com Guo”.

Pillsbury disse que ficou com a impressão de que Guo era um empresário experiente, mas não necessariamente tinha acesso a segredos internos do governo chinês.

Ele disse que mais tarde se arrependeu de ter comparecido à reunião, especialmente depois que recebeu um "aviso amigável" de um oficial comunista chinês durante uma visita a Pequim de que o governo chinês tinha ouvido falar do jantar. “Há um custo em se aliar a Guo”, disse ele. “O que quer que ele seja, é complicado.”

Parceria crescente

Em agosto de 2018, Bannon assinou um contrato de um ano para fazer uma consultoria para a Guo Media, de propriedade de uma empresa constituída em Delaware, por US$ 1 milhão. O contrato de Bannon foi relatado e postado online pela primeira vez pela Axios. Nessa época, Guo e Bannon começaram a aparecer com frequência no site G News da Guo Media.

Bannon também ganhou um escritório na sede da Guo Media em Nova York, que foi co-localizada com os escritórios de Guo para outros interesses comerciais nos Estados Unidos, disse Gong em um depoimento para um processo relacionado a uma disputa comercial de Guo.

"Guo apontou um escritório. nos andares superiores. Esse era o escritório de Bannon”, disse Gong, a ex-integrante do conselho da instituição de caridade Bannon e Guo.

Bannon também começou a voar com frequência no avião particular de Guo. Em um documentário de 2019, Bannon foi filmado a bordo de um jato que voava para eventos de campanha, onde endossou e promoveu candidatos republicanos nas eleições de meio de mandato. Guo disse que "ocasionalmente" convidava Bannon para se juntar a ele quando viajavam para um destino semelhante.

Em uma entrevista coletiva em novembro de 2018, Bannon e Guo anunciaram que estavam lançando duas instituições de caridade que investigariam a corrupção chinesa e apoiariam financeiramente as vítimas do regime.

Bannon lideraria a organização sem fins lucrativos Rule of Law Society, disseram eles, que seria apoiada por uma doação de US$ 100 milhões de Guo. Bannon disse ao The New York Times que não aceitaria pagamento.

Gong, que entrevistou Guo no ano anterior como repórter da Voice of America, foi convidada a fazer parte do conselho da instituição de caridade no ano seguinte, disse ela. Mas ela disse estar cada vez mais preocupada com o fato de o empresário chinês não ter sido honesto sobre sua história pessoal e empresarial.

Ela disse que se envolveu com o grupo para tentar orientar e proteger Bannon de ter problemas. “Steve Bannon tem muita influência na mídia e no Partido Republicano”, disse ela. “Achei que era meu dever continuar a lembrá-lo do que está errado.”

Bannon disse que passou a acreditar que Gong não apoiava os protestos em Hong Kong e estava “preocupado por ela não ter senso de urgência” para enfrentar o Partido Comunista Chinês.

Ela permaneceu no conselho por apenas alguns meses antes de renunciar em setembro de 2019. Em seu depoimento, Gong disse que tinha visto as informações financeiras internas do grupo e ficou preocupada por não estar sendo transparente com os doadores. “Percebi que todo dinheiro que eles prometeram nunca existirá”, ela testemunhou.

Guo disse que a organização foi formada “para ajudar o povo chinês a enfrentar o regime criminoso do PCC e educar o mundo ocidental sobre como o Partido Comunista Chinês é verdadeiramente mau”. Ele disse que apoiou o projeto financeiramente e continua empenhado em fazê-lo.

Guo disse que Gong se voltou contra ele depois que ele se recusou a dar US$ 5 milhões para ajudar a produzir um documentário que ela estava filmando. Gong contesta isso, dizendo que nunca pediu a Guo financiamento para seu documentário, que custou menos de US$ 600.000 e está quase completo.

'O único'

Online, a influência de Guo estava crescendo, particularmente com dissidentes chineses e sino-americanos horrorizados com a repressão do país em Hong Kong e o manejo do vírus pela China.

Em abril, ele começou a solicitar fundos para uma nova empresa chamada GTV Media, uma plataforma de mídia social que, segundo ele, em vídeos online, estaria livre do controle chinês ou americano e um lugar seguro para investir caso a moeda chinesa despencasse. Guo disse ao The Washington Post que ele é "conselheiro e patrocinador" do GTV, que seu advogado disse ser uma nova versão do Guo Media.

Jiamei Lu, uma chef de cozinha sino-americana e web designer que mora no Havaí, disse que ela e sua mãe, vinda da China, ficaram fascinadas ao assistir Guo online. “O discurso dele é muito atraente”, disse Lu. “Ele disse que é o único que pode salvar o mundo.”

Lu disse que ela conseguiu um emprego na GTV por um breve período, trabalhando por uma semana como web designer antes de ser demitida devido a disputas com Guo. Ela passou a enviar um total de US$ 40.000 das economias de pensão de sua mãe da China para um associado de Guo, pensando que ela estava investindo na nova empresa. Ela disse que ficou preocupada quando ninguém da empresa assinou um documento que ela enviou para refletir seu investimento.

Ela disse que foi entrevistada pelo FBI e por agentes da Securities and Exchange Commission três vezes desde junho e também conhece outras pessoas que estiveram em contato com investigadores dos EUA.

Entre eles está o desenvolvedor imobiliário Gao Yuan, que disse que seu pai, um ex-desenvolvedor na China que adora Guo como uma figura anticomunista do Partido, investiu US$ 1,1 milhão das economias de sua família no GTV. Gao disse que estava tão preocupado que entrou em contato com as autoridades dos EUA.

Gao, falando da Tailândia, onde mora com seus pais, disse que “fez objeções veementes” e implorou a seu pai que não investisse. Mas o pai, disse ele, tornou-se um devoto de Guo. “Ele não consegue dormir sem ouvir Guo primeiro”, disse.

Também afirmou que seu pai ficou impressionado com o envolvimento de Bannon, que ele disse ser o assunto de "publicidade incessante" nos vídeos de Guo. “Meu pai achava que Bannon tinha uma influência enorme sobre o presidente Trump e em seu governo”, disse ele. “Ele estava convencido de que esses caras basicamente tinham influência sobre todas as políticas dos EUA relacionadas à China.”

Em uma entrevista separada, o pai de Gao, Gao Baolin, disse que acha que seu investimento na GTV é dinheiro que foi bem gasto. Guo “é o único no mundo que desceu do céu para eliminar o demônio”, disse ele.

Guo disse em seu comunicado que todos os fundos levantados para a empresa estão "intactos", acrescentando que a maioria dos investidores da GTV está satisfeita e que a empresa seguiu as regras do Comitê de Investimentos mobiliários dos EUA (SEC).

Guo elogiou o papel de Bannon na GTV, dizendo em chinês em um vídeo postado online em julho que o ex-conselheiro do Trump havia sido eleito presidente da empresa.

Na gravação, filmada no convés de seu iate, Guo usa um terno elegante e óculos escuros de aviador. Bannon pode ser visto recostado em uma banqueta atrás dele, vestindo shorts e uma camisa pólo, batendo em seu telefone e periodicamente inclinando a cabeça para trás para se bronzear.

Guo disse ao The Washington Post que Bannon foi afastado de seu cargo de presidente do conselho após sua prisão e não participou da arrecadação de fundos para a empresa. No entanto, a parceria dos dois continuou. Bannon foi libertado da custódia no mês passado sob fiança de US$ 5 milhões, enquanto aguarda o julgamento marcado para maio.

Na terça-feira, Guo apareceu por quase 30 minutos no podcast de Bannon, transmitido ao vivo de sua sala para discutir o objetivo conjunto de derrubar o governo chinês. Os homens estrearam uma canção de rock dirigida ao regime chinês, com o refrão: “Siga-me e eu vou nos libertar! Baixa! O PCC! ”

Bannon chamou a nova música de "um incrível ataque cultural ao Partido Comunista Chinês". Apresentava, ele explicou aos espectadores, “a voz do primeiro e único Miles Guo”. / Reportagem de: Rosalind S. Helderman, Josh Dawsey, Gerry Shih e Matt Zapotosky, THE WASHINGTON POST