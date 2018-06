Companhia japonesa irá digitalizar documentos da Igreja

Em comunicado, a Biblioteca Apostólica do Vaticano disse que a parceria com a NTT Data pretende proteger os manuscritos frágeis e disponibilizá-los para leitura por estudiosos de todo o mundo.

Os três mil manuscritos somam mais de 1,5 milhão de páginas, que deverão ser digitalizadas ao longo dos próximos quatro anos. O Vaticano irá pagar para a empresa 18 milhões de euros.

O presidente da NTT Data, Toshio Iwamoto, afirmou em uma coletiva de imprensa no Vaticano que ele espera que a sua empresa digitalize no longo prazo cerca de 82 mil manuscritos da Igreja Católica, um total de 41 milhões de páginas.

A Biblioteca do Vaticano foi fundada em 1451 e é um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo. O órgão contabiliza mais de 180 mil manuscritos, 1,6 milhão de livros e 150 mil desenhos e gravuras. Fonte: Associated Press.