Compaore se refugia na Costa do Marfim

Em um comunicado, neste sábado, o gabinete do presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, disse que o país abrigou Compaore, sua família e pessoas próximas a ele, sem fornecer mais detalhes.

Segundo o comunicado, Ouattara estava acompanhando os eventos em Burkina Faso "com particular atenção". Compaore renunciou na sexta-feira (31), depois de manifestantes invadirem o Parlamento e incendiarem o edifício. Fonte: Associated Press.