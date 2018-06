Comparecimento às urnas na França chega a 71,96%

PARIS - A participação dos eleitores no segundo turno da eleição presidencial da França, neste domingo, chegou a 71,96% ao meio-dia (de Brasília), abaixo dos 75,11% registrados na segunda etapa da disputa presidencial de 2007, informou o Ministério de Interior francês.

No primeiro turno, em 22 de abril, o comparecimento às urnas no mesmo horário foi um pouco menor, em 70,59%. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, está competindo com o rival socialista François Hollande, e o resultado preliminar da votação deverá sair às 15h00 (também de Brasília).

O instituto de pesquisa CSA estima que a participação dos votantes na eleição de hoje ficará em torno de 82%. Em 2007, quando Sarkozy derrotou a candidata socialista Ségolène Royal, o comparecimento dos eleitores ficou em 83,97%.

