Comparecimento supera expectativas

A eleição presidencial realizada neste sábado no Afeganistão teve um comparecimento surpreendente da população e as autoridades do país precisaram ampliar em uma hora o prazo previamente determinado para que todos os eleitores conseguissem depositar seus votos.

Apesar do temor provocado por ameaças de ataques do Taleban, a Comissão Eleitoral Independente (CEI) afegã informou números preliminares de comparecimento em 58% na decisão do sucessor do presidente Hamid Karzai. Os primeiros resultados só devem ser conhecidos no fim do mês.

Algumas seções de votação tiveram comparecimento muito acima das expectativas mais otimistas e ficaram sem cédulas suficientes para todos. A CEI enviou remessas urgentes de material eleitoral para essas áreas.

Na capital, Cabul, as filas e a falta de cédulas irritaram eleitores, que chegaram a aguardar até quatro horas para conseguirem votar. A chuva também atrapalhou quem tentava chegar aos postos de votação.

"Não esperávamos que esse número de pessoas saindo para votar", afirmou Torvalai Wesa, prefeito da cidade de Kandahar, cidade mais importante do sul do país.

As autoridades envolvidas na organização do processos eleitoral não conseguiram avaliar ontem a extensão do problema da falta de cédulas. O Afeganistão tem cerca de 12 milhões de cidadãos aptos a votar. A estimativa apresentada pela CEI coloca o número de eleitores que foram às urnas em cerca de sete milhões.

Segurança. Até o momento do fechamento das urnas, as promessas de atentados em grande escala feitas pelo Taleban não haviam se concretizado. Com exceção de incidentes isolados e de pequeno porte, a eleição transcorreu com tranquilidade.

"Estou aqui para votar e não tenho medo de ataques", afirmou o eleitor Haji Ramazan, enquanto aguardava em uma fila na capital. "É meu direito e ninguém pode me impedir".