Competições esportivas são suspensas O mundo do esporte na Venezuela também entrou em luto em razão da morte do presidente Hugo Chávez e várias partidas de futebol e de basquete foram adiadas. "Neste momento, os atletas venezuelanos estão de luto. Toda a direção esportiva também está", afirmou o presidente do Comitê Olímpico Venezuelano, Eduardo Álvarez. Segundo ele, Chávez foi um "grande patrocinador do esporte" na Venezuela. "Estamos totalmente comprometidos em seguir o legado deixado pelo presidente", afirmou Álvarez.