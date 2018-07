Competidores usam banheiras em corrida de barco dragão

Cento e noventa e quatro equipes competiram por três dias em corridas de barco dragão, uma modalidade tradicional de Hong Kong.

Este ano, o evento atraiu remadores de 32 países diferentes, como Alemanha, Canadá e Austrália. O primeiro lugar ficou com a equipe da Tailândia.

Entre as 17 modalidades diferentes, a mais curiosa foi a competição em banheiras, com celebridades chinesas, como estrelas de TV, empresários e políticos.

As corridas acontecem desde 1976 no porto de Victoria. Pelo segundo ano consecutivo, elas integram o Carnaval do Barco Dragão, uma festa de rua organizada pelas autoridades de Hong Kong.