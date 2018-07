'Complô' iraniano é parte de 'escalada perigosa', diz Hillary

O suposto complô iraniano para assassinar um diplomata saudita nos EUA "viola leis internacionais" e é parte de uma "perigosa escalada" no apoio ao extremismo, afirmou nesta quarta-feira a secretária de Estado americana, Hillary Clinton.

Dois iranianos (um deles com cidadania também americana) ligados ao governo do Irã foram indiciados na última terça-feira, acusados de estarem por trás de um plano para assassinar o embaixador da Arábia Saudita em Washington, Adel al-Jubeir, com o uso de explosivos.

Um deles, Manssor Arbabsiar, teria confessado sua participação na trama. O segundo, Gholam Shakuri, segue foragido.

O governo iraniano disse que as acusações são "pré-fabricadas". Nesta quarta-feira, Teerã convocou o embaixador da Suíça, que representa os interesses dos Estados Unidos no país, para protestar.

O chanceler iraniano, Ali Akbar Salehi, também afirmou que as acusações eram "ridículas" e que teriam como objetivo desviar a atenção pública dos problemas domésticos dos Estados Unidos.

Hillary, por sua vez, declarou que "felizmente o plano foi desbaratado" pelas forças de segurança americanas e que o Irã será responsabilizado por ele.

"É uma flagrante violação das leis dos EUA e internacionais e uma perigosa escalada do duradouro uso, por parte do governo iraniano, de violência política e patrocínio ao terrorismo".

Ao mesmo tempo, um porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que a resposta americana ao episódio será legal e diplomática, dando a entender que Washington não planeja nenhuma ação militar contra o Irã.

Sanções

Em resposta ao suposto complô, os EUA impuseram nesta quarta-feira sanções à companhia aérea iraniana Mahan Air, que, diz Washington, transportou membros da Força Quds, a unidade de elite responsável pelas operações internacionais da Guarda Revolucionária do Irã.

Um dos dois iranianos indiciados na véspera supostamente pertencia a essa força de elite.

As sanções preveem o congelamento dos bens da Mahan Air nos EUA e o veto a que empresas americanas façam negócios com a companhia aérea.

Na terça, Washington também já havia imposto sanções a cinco pessoas acusadas de elos com o "plano de assassinato".

James Reynolds, analista da BBC para assuntos iranianos, relata que, para muitos observadores, permanecem envoltos em mistério os detalhes e as motivações do suposto plano para matar o diplomata saudita.

Não está claro porque os autores da trama escolheriam Manssor Arbabsiar - um homem com ficha criminal - para executar um suposto ataque em solo americano.

Tampouco se sabe por que os agentes iranianos abordariam um cartel de drogas mexicano (como foi dito pelas autoridades americanas) para fazer com que os explosivos chegassem a seu destino, quando se sabe que tais cartéis em geral evitam atingir alvos em solo americano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.