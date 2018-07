Compositor americano morre aos 91

Morreu ontem em Los Angeles aos 91 anos o compositor Hal David, coautor da canção Raindrops Keep Fallin' on My Head. Juntamente com Burt Bacharach, David ganhou o Oscar de melhor canção original em 1970 pela célebre música composta para o filme Butch Cassidy (1969), estrelado por Paul Newman e Robert Redford. Segundo a família do letrista, a causa da morte foi um derrame.

O músico teve canções de suas autoria gravadas por artistas como Dionne Warwick, Marty Robbins e Tom Jones, além da banda The Carpenters. Com o parceiro Burt Bacharach, que conheceu no fim da década de 50, em Nova York, David ganhou no início do ano o Prêmio Gershwin de Canção Popular, entregue pela Biblioteca do Congresso dos EUA, durante um tributo organizado na Casa Branca.

As canções assinadas pelo compositor foram usadas em mais de 280 produções, entre filmes e séries. Após Butch Cassidy, Raindrops Keep Fallin' on My Head voltou a aparecer em fitas premiadas e sucessos de bilheterias, como Forrest Gump, o Contador de Histórias (1994) e Homem-Aranha (2002).

Na televisão, a música voltou a ser ouvida recentemente em um episódio do seriado americano Glee.

O letrista deixa sua esposa, Eunice, dois filhos, dois enteados e três netos. / REUTERS