Compra de dólares limitada a US$ 200 por mês começa a vigorar na Argentina

BUENOS AIRES - A Argentina passou a limitar nesta segunda-feira, 28, a compra de dólares a US$ 200 por pessoa por mês com o objetivo de "manter a estabilidade econômica e preservar as reservas internacionais do país".

LEIA TAMBÉM > Guia para entender o que é o peronismo

Para Entender O quanto você sabe sobre política argentina? Teste seus conhecimentos Acompanhou a campanha presidencial no país vizinho? Faça nosso quiz e veja o quanto você sabe da história recente do país

O país já havia adotado medida semelhante em setembro após queda do peso, mas válida apenas para empresas - na ocasião, não foi imposto limite de compra de dólares para pessoas físicas.

O anúncio foi feito pelo Banco Central na noite de domingo, horas depois da vitória do peronista Alberto Fernández, que derrotou o liberal Mauricio Macri. Com cerca de 98% dos votos apurados, Fernández havia alcançado 48,10%, mais que os 45% necessários para ganhar em primeiro turno. Macri obtinha 40,38%.

"Na semana passada, observamos uma demanda importante por dólares. Dado o risco disso ser mantido nesta semana, decidimos aprofundar os controles. A partir de hoje (segunda-feira), reduzimos o valor máximo que as pessoas podem comprar para 200 dólares por mês", anunciou o presidente do Banco Central, Guido Sandleris.

Ainda de acordo com o Banco Central, este regulamento é transitório e mantém total liberdade para a retirada de dólares de contas bancárias, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. "(A medida) não afeta o funcionamento normal do comércio exterior ou do turismo", informou o órgão.

De acordo com o nova norma, pessoas físicas com residência permanente no país poderão comprar US$ 200 com débito em uma conta bancária em pesos ou US$ 100 pagos com dinheiro em espécie - esses valores não são cumulativos. Para quantias superiores será necessária uma autorização especial.

Para Entender Em cem anos, Argentina vai de potência mundial a mais de 30% de pobreza Entenda quais motivos ocorridos no século XX levaram a Argentina a uma das maiores crises política e econômica de sua história

Já não residentes no país poderão comprar até US$ 100 por mês. "Quem já tiver comprado mais de US$ 200 em outubro e menos de US$ 10.000 não será penalizado", diz a nota divulgada pelo Banco Central.

Os controles sobre o câmbio mantidos durante o governo de Cristina Kirchner (2008-2015) foram retirados por Macri logo no início de seu governo, medida que então elevou a cotação da moeda americana de 9,80 pesos a 13,93. Quase quatro anos depois, está avaliada em 65 pesos. / COM AFP