Comprador de armas usadas em San Bernardino planejou outro ataque, diz 'CNN'

WASHINGTON - Enrique Márquez, o hispânico convertido ao Islã que comprou os dois rifles de assalto utilizados no massacre em San Bernardino, na Califórnia, planejou junto com o autor do massacre, Syed Farook, outro atentado em 2012, que não chegou a ser realizado, informaram na noite de quarta-feira, 9, funcionários do alto escalão do governo americano à emissora "CNN".

Márquez e Farook, que eram vizinhos e amigos de infância, abandonaram seu plano de atentar em 2012 quando "se assustaram" depois que tiveram conhecimento de uma operação do FBI que resultou na época na prisão de quatro pessoas nos EUA que planejavam viajar para o exterior para se unirem ao jihadismo.

Horas depois do ataque de 2 de dezembro, no qual morreram 14 pessoas e outras 21 ficaram feridas, Márquez publicou em sua página do Facebook a mensagem "Sinto muito, meninos. Foi um prazer" e no dia seguinte se internou por vontade própria em um centro psiquiátrico.

O jovem latino de 24 anos, que está sendo investigado pelas autoridades, admitiu ter comprado "há anos" os dois rifles de assalto para Farook, para evitar, portanto, que as armas fossem registradas no nome de autor do ataque.

Por enquanto, a Justiça não apresentou acusações contra Márquez, que garante que não tinha conhecimento dos planos de Farook e sua mulher, a paquistanesa Tashfeen Malik, de atacar o centro para pessoas com necessidades especiais em San Bernardino.

Por outro lado, o diretor do FBI, James Comey, falou sobre a investigação do caso em uma audiência no Senado e disse que o órgão está tentando averiguar se o casamento recente entre Farook e Malik era na realidade uma fachada para a realização de atos jihadistas.

"Não sei a resposta para isso, mas seria uma coisa muito, muito importante de ser investigada", respondeu Comey ao ser questionado sobre a natureza da relação entre os dois terroristas.

Além de serem vizinhos e amigos da infância, Farook e Márquez têm vínculos familiares, já que o latino se casou no ano passado com a cidadã russa Mariya Chernykh, irmã de Tatiana Chernykh, que é casada com o irmão de Farook.

As autoridades também estão investigando se o casamento de Márquez, que assim como Farook é cidadão americano, foi uma fachada para que Mariya Chernykh obtivesse a nacionalidade, já que há vários indícios de que os dois não viviam juntos, nem tinham uma vida de casal. / EFE