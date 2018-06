Compradores de gelo são alvo de atentados Insurgentes mataram quatro pessoas que compravam gelo na cidade de Tikrit, ao norte de Bagdá. Suspeita-se que as vítimas foram confundidas com membros das forças de segurança, que costumam comprar grandes quantidades de blocos de gelo e distribui-los nos postos de controle como forma de combater o intenso calor. Doze soldados e policiais foram mortos ontem no país.