Computadores do FMI são alvo de ataque O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que está investigando um ataque a seus sistemas de computadores, mas o porta-voz do Fundo, David Hawley, afirmou que os sistemas estão em pleno funcionamento. Fontes oficiais do FMI, que falaram em condição de anonimato ao jornal The New York Times, disseram que o ataque foi "sério e sofisticado".