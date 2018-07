Comunidade cristã sofre com violência em Gaza A pequena comunidade cristã da Faixa de Gaza, cerca de 2 mil pessoas, está de luto. A guerra entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas matou um dos fiéis da Igreja Ortodoxa de São Porfírio, do século 12, onde, na sexta-feira de manhã, foi celebrada uma missa com mais de cem pessoas em memória da vítima.