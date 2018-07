Comunidade das Nações altera regras de sucessão real O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, disse nesta sexta-feira que os 16 países que formam parte da Comunidade das Nações (Commonwealth), que têm a rainha Elizabeth II como monarca, concordaram em acabar com a discriminação por gênero na sucessão ao trono. Cameron disse que também houve um acordo para acabar com a proibição de que monarcas se casem com membros da Igreja Católica.