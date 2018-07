Comunidade gay da Venezuela critica frase de chavista Membros de uma organização que defende direitos dos homossexuais na Venezuela criticaram ontem as declarações do presidente interino Nicolás Maduro em referência a seu rival na eleição de abril, o opositor Henrique Capriles, que consideraram desrespeitosas às políticas de inclusão sexual do presidente Hugo Chávez, morto na semana passada.