Comunidade pressiona por democracia no Zimbábue Líderes sul-africanos pressionaram novamente neste domingo o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para que realize reformas democráticas antes de novas eleições no país. Eles esperam a definição de uma nova data para o pleito. Representantes de 15 países da Comunidade Sul-Africana de Desenvolvimento (SADC, na sigla em inglês) discutiram com Mugabe na noite de sábado, no fim de uma reunião sobre livre comércio. Depois de fracassarem em chegar a um acordo, retomaram as conversas hoje, novamente após o encontro de comércio.