"Independente da linha política seguida por Sharon, ele participou ativamente da formação do Estado de Israel, um país democrático, tendo ocupado ao longo de sua vida, diversos postos em sucessivos governos do país", disse o presidente do Congresso Judaico latino-americano, Jack Terpins, em nota.

Ariel Sharon morreu neste sábado, aos 85 anos, após passar oito em estado vegetativo.