Comunista e conservador disputarão 2º turno no Chipre

De acordo com o Ministério de Interior cipriota, Anastasiades foi o candidato mais votado do primeiro turno, realizado neste domingo. Com 99,5% dos votos apurados, ele obteve 45,44% dos votos, insuficiente para ser eleito sem a necessidade de um segundo turno.

Na votação do próximo domingo, Anastasiades terá pela frente o comunista Malas, segundo mais votado neste domingo. Malas obteve 26,93% dos votos. Anastasiades é visto por analistas do setor financeiro como capaz de colocar a economia cipriota, que está no segundo ano de recessão, em pé novamente. Ele tem forte identificação com os conservadores europeus e tem proximidade com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, que publicamente apoiou sua candidatura durante uma visita ao país em janeiro.

Malas, por sua vez, defende uma posição mais assertiva do governo cipriota nas negociações de resgate e a busca por melhores condições em troca da ajuda financeira externa. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.