Comutada pena de morte de ex-Pantera Negra

A decisão do procurador distrital Seth Williams, tomada com o apoio da viúva do policial e do comissário de polícia, ocorreu após quase 30 anos de batalhar judiciais sobre o caso, com forte carga racial.

Abu-Jamal foi condenado pelo assassinato do policial Daniel Faulkner, da Filadélfia, em 9 de dezembro de 1981. Ele foi sentenciado à morte após julgamento no ano seguinte. Abu-Jamal, que está preso numa prisão da Pensilvânia, conquistou apoio mundial daqueles que acreditam que ele foi vítima de um sistema de justiça tendencioso. As informações são da Associated Press.