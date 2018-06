Condenado, Berlusconi ameaça derrubar governo

Em uma coletiva de imprensa, Berlusconi anunciou que seu bloco de centro-direita - uma das bases do governo de Monti - poderia rever em breve o apoio ao Executivo. "Com meus colaboradores, decidimos que, nos próximos dias, vamos avaliar se é melhor retirar imediatamente o apoio a esse governo ou mantê-lo, dado que as eleições estão programadas para abril de 2013", disse. Sem passar por eleições, Monti assumiu em novembro, substituindo Berlusconi, pressionado a deixar o poder. Sem o aval de Berlusconi, Monti deixaria de ter maioria no Parlamento e não teria como passar reformas e pacotes de austeridade.

Ontem, o ex-primeiro-ministro acusou Monti de servir aos interesses da Alemanha e acusou diretamente a chanceler alemã Angela Merkel de ter tentado "assassinar" sua credibilidade. "Esse governo apenas está mantendo nossa economia na recessão", declarou.

Berlusconi foi condenado na sexta-feira a um ano de prisão por fraude e sua empresa teria de pagar 10 milhões em multas.

O ex-primeiro-ministro disse na quarta-feira que não seria candidato às eleições em abril. Mas ontem Berlusconi afirmou em um de seus canais de TV sentir-se "obrigado a permanecer em campo" para proteger os italianos do que chamou de "injustiças judiciárias". "É uma ditadura da magistratura", disse.

A sentença de prisão inclui uma proibição de disputar cargos políticos por cinco anos, mas Berlusconi pode concorrer ao Parlamento nas eleições gerais de abril, uma vez que ainda cabem recursos.