Condenado por corrupção ex-primeiro-ministro da Croácia

Os juízes consideraram Sanader culpado de aceitar um suborno de 10 milhões de euros (US$ 13 milhões) da companhia de petróleo húngara MOL em troca de assegurar a ela os direitos de controle na companhia petrolífera estatal da Croácia INA e de receber 545 mil euros em propina por uma negociação de crédito com o Hypo Alpe Adria Group, que deu ao banco austríaco uma posição de liderança na Croácia. As informações são da Associated Press.