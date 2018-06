Condenados militares que torturaram pai de Bachelet

Bachelet foi preso por traição durante a ditadura militar de Augusto Pinochet porque se opôs ao golpe que depôs o presidente socialista Salvador Allende. O regime também prendeu Michele, então com 23 anos, e sua mãe, Angela Jeria. As mulheres foram torturadas em uma prisão secreta por duas semanas antes de fugirem para o exílio.

"O fato de que o julgamento terminou e que a verdade que saíamos desde o começo finalmente foi conhecida me dá muita tranquilidade", afirmou Angela a uma emissora de TV local. "Ao mesmo tempo, me dá esperança de que a justiça vá ser feita para todos aqueles que foram presos com o meu marido e todos os outros que sofreram tortura e repressão", acrescentou.

De acordo com documentos, os militares prenderam Bachelet na Academia de Guerra da Força Aérea, mantendo-o amarrado e com uma venda, sem água, além de o ameaçarem com uma arma por horas. O estresse agravou seus problemas cardíacos e levaram à sua morte em março de 1974. Fonte: Associated Press.