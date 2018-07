Condições de Shalit foram difíceis, mas depois melhoraram, diz seu pai

JERUSALÉM - Noam Shalit, pai do soldado israelense Gilad Shalit, libertado nesta terça-feira, 18, pela facção radical palestina Hamas, afirmou que o cativeiro de seu filho foi muito difícil para o jovem no começo, mas que as condições foram melhorando nos últimos anos.

"Ele não contou muito ainda. Em termos gerais, ele conta que no começo foi difícil, mas as condições foram melhorando nos últimos anos", declarou o pai em seu primeiro discurso à imprensa após a libertação de seu filho Gilad.

Às portas da residência da família na localidade de Mitzpe Hila, no norte de Israel, em frente a centenas de ativistas que ajudaram na campanha para libertá-lo, Noam Shalit explicou que Gilad permaneceu preso em um "buraco" e que ele pôde ouvir rádio e assistir televisão, embora com limitações, pois só lhe permitiam as emissoras árabes.

"Ele sofreu ferimentos leves pela falta de tratamento apropriado, ferimentos de lascas e as consequências da falta de luz do sol", destacou o pai, referindo-se aos cinco anos e meio de cativeiro de seu filho. Em entrevista à televisão estatal egípcia concedida após sua libertação, Gilad afirmou ter sido "bem tratado" pelos radicais palestinos.

O soldado, agora com 25 anos, foi capturado em junho de 2006 durante uma incursão de três grupos armados palestinos ao posto militar de observação onde Gilad fazia guarda perto da fronteira com a Faixa de Gaza, ataque que matou outros dois soldados israelenses.

Libertado graças a um acordo de Israel com o Hamas que, em contrapartida, já soltou 477 prisioneiros palestinos e soltará ainda outros 550, Gilad passou por exames médicos que lhe diagnosticaram sequelas leves e fraqueza em geral. "Começamos agora um processo de reabilitação com a ajuda de médicos do Exército, esperamos que seja breve e lhe permita voltar à vida normal rapidamente", ressaltou o pai.

O soldado, que chegou a Israel no início da manhã, viu seus pais pela primeira vez na base aérea de Tel Nof, para onde foi levado após ser entregue ao Egito na zona fronteiriça de Rafah. Só à tarde foi levado à residência da família no norte de Israel, onde ao longo do dia se concentraram milhares de israelenses.

"Gilad está contente de estar em casa (..), mas por ter ficado isolado tantos anos, é difícil agora se expor a tanta gente", justificou Noam Shalit, para quem o retorno do filho é "como vê-lo nascer de novo".