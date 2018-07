Conferência do clima atravessa prazo sem acordo

Negociadores de 194 países atravessaram as noites de quinta e sexta-feira na busca por um acordo. No entanto, quase 24 horas depois do horário previsto para o encerramento das negociações climáticas, os trabalhos mantinham-se presos a um impasse aparentemente relacionado à próxima fase do combate às mudanças climáticas.

Caso não haja tempo para uma definição, existe a possibilidade de uma nova conferência ser convocada em breve para viabilizar a conclusão dos debates. Existe também a possibilidade de os ministros se reunirem às margens da Rio +20, em maio do próximo ano, para buscar um acordo. Um dos principais pontos de impasse é uma cláusula encorajando os países a prometerem reduções mais ousadas de gases causadores do efeito estufa.

Mais de 80 países já fizeram promessas voluntárias ou transformaram em lei o controle de emissões de poluentes. Juntos, no entanto, eles não seriam suficientes para reverter uma elevação potencialmente catastrófica das temperaturas globais no decorrer do século, segundo projeções e modelos científicos amplamente aceitos. As informações são da Associated Press.