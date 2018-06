Confiança na liderança dos Estados Unidos sofre queda com Trump

Não é apenas entre os americanos que a aprovação de Donald Trump é baixa. Sob seu comando, a confiança do mundo na liderança dos EUA atingiu o mais baixo patamar em levantamento que o Gallup realiza em 134 países há uma década: 30%, abaixo dos 31% da China. Com 41%, a Alemanha é o país com maior aprovação.

O patamar de Trump é inferior aos 34% registrados no último ano do governo George W. Bush, o presidente que invadiu o Afeganistão e o Iraque.

“A imagem dos EUA certamente sofreu com Trump, que dá declarações negativas sobre aliados, desautoriza seus secretários no Twitter e cria confusão sobre quem é responsável pela política externa e quais as suas diretrizes”, afirmou Melvyn Levitsky, professor de relações internacionais da Universidade de Michigan que foi embaixador dos EUA no Brasil.

O professor também mencionou como fonte de desgaste a decisão de Trump de retirar os EUA da Parceria Trans-Pacífico (TPP), o acordo comercial negociado pelo ex-presidente Barack Obama para fortalecer a presença americana na Ásia e isolar a China.

“A redução de recursos para a ONU mostrou ainda a falta de comprometimento do país mais rico do mundo com as questões internacionais”, observou Levitsky. Apesar das críticas, ele disse que não considera tão ruim a política de Trump para a Coreia do Norte. O presidente adotou uma retórica agressiva em relação ao ditador Kim Jong-un e ameaçou “destruir totalmente” o país, caso fosse necessário.

Com seus ataques quase diários à imprensa e elogios a líderes como o filipino Rodrigo Duterte e o turco Recep Tayyip Erdogan, Trump também fortaleceu a posição de líderes autoritários que tentam silenciar jornalistas e opositores.