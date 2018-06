Confinamento em Serra Leoa transcorre sem problemas

Milhares de funcionários da área de saúde se espalharam ontem por Serra Leoa sem maiores transtornos, no primeiro dia de um confinamento de toda a população do país como parte de uma estratégia para combater a disseminação do ebola.

Stephen Gauja, coordenador de um centro de operações emergenciais em Freetown, disse neste sábado, 20, que não foram registrados casos de violência e que os residentes na capital do país colaboraram com funcionários do governo e voluntários que distribuíram sabonetes e informações sobre a doença mortal.

O governo vai confinar os seis milhões de habitantes de Serra Leoa em suas casas até amanhã, numa tentativa de conter a maior epidemia de Ebola da história.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as mortes causadas por ebola em Serra Leoa já ultrapassam 560. No oeste da África, foram registrados mais de 2.600 óbitos. Além de Serra Leoa, o surto também atinge a Libéria, Guiné, Nigéria e Senegal. (Fonte: Associated Press)