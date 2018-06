Confira a lista de ataques terroristas que teriam sido esquecidos pela imprensa, segundo Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou veículos de comunicação de ignorarem ataques de militantes islâmicos por toda a Europa. "Por toda a Europa, está acontecendo. Chegou ao ponto em que nem está sendo noticiado", disse ele a um grupo de cerca de 3 mil soldados na Base da Força Aérea de MacDill, na Flórida, na segunda-feira. "E, em muitos casos, a imprensa muito, muito desonesta não quer noticiar. Eles têm suas razões, e vocês entendem isso", acrescentou, sem dizer quais seriam os motivos.

A Casa Branca divulgou na segunda-feira uma lista de 78 atentados os quais a administração Trump alega que não foram inteiramente cobertos pela imprensa, segundo informações do site Politico. A relação inclui alguns massacres como os ocorridos em Orlando e San Bernadino, nos EUA; em Nice, na França, e em Bruxelas, na Bélgica.

Somente no ano de 2016, seriam 37 casos de ataques não cobertos. Veja abaixo quais são eles, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Janeiro - Filadélfia, EUA

Alvo: oficial de polícia é ferido em uma troca de tiros

Agressor: cidadão americano

Janeiro - Hurghada, Egito

Alvo: um cidadão alemão e outro dinamarquês são feridos em um ataque com faca em um resort turístico

Agressor: não identificado

Janeiro - Istambul, Turquia

Alvo: 12 turistas alemães são mortos e 15 ficam feridos em um ataque suicida. Turquia alega que Estado Islâmico (EI) é o responsável

Agressor: Nabil Fadli

Fevereiro - Hanover, Alemanha

Alvo: policial é ferido em um ataque a faca

Agressor: Safia Schmitter

Março - Istambul, Turquia

Alvo: quatro pessoas são mortas e 36 ficam feridas em um bombardeio suicida

Agressor: Mehmet Ozturk

Março - Bruxelas, Bélgica

Alvo: ao menos 31 pessoas são mortas e 270 ficam feridas em bombardeios coordenados no Aeroporto Internacional de Zaventem e em uma estação de trem

Agressores: Khalid el-Bakraoui, Ibrahim el-Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohamed Abrini e Osama Krayem

Junho - Orlando, EUA

Alvo: 49 pessoas são mortas e 53 ficam feridas em um ataque a uma casa noturna voltada para o publico LGBT. Caso é considerado o maior massacre cometido por uma única pessoa nos EUA

Agressor: Omar Mateen

Junho - Istambul, Turquia

Alvo: 45 pessoas são mortas e cerca de 240 ficam feridas em um atentado no Aeroporto Internacional de Ataturk

Agressores: Rakhim Bulgarov, Vadim Osmanov e um membro não identificado do EI

Julho - Nice, França

Alvo: 84 civis são mortos e 308 ficam feridos após um caminhão ser jogado contras as pessoas que estavam em uma avenida celebrando o feriado da Queda da Bastilha

Agressor: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel

Julho - Wurzburg, Alemanha

Alvo: quatro civis são feridos em um ataque com machado em um trem

Agressor: Riaz Khan Ahmadzai

Julho - Ansbach, Alemanha

Alvo: ao menos 15 pessoas ficam feridas em um bombardeio suicida em um festival de música

Agressor: Mohamed Daleel

Julho - Normandia, França

Alvo: padre é assassinado com uma faca

Agressores: Adel Kermiche e Abdel Malik Nabil Petitjean

Agosto - Chaleroi, Bélgica

Alvo: dois agentes policiais são feridos em um ataque com facão

Agressor: Khaled Babouri

Setembro - Nova York e New Jersey, EUA

Alvo: 31 pessoas ficam feridas em bombardeios registrados nas duas cidades

Agressor: Ahmad Khan Rahami

Outubro - Hamburgo, Alemanha

Alvo: um jovem é morto em um ataque com faca

Agressor: não identificado (EI assume autoria)

Novembro - Columbus, EUA

Alvo: 14 pessoas ficam feridas após indivíduo lançar um veículo contra um grupo de pedestres

Agressor: cidadão americano

Dezembro - Berlim, Alemanha

Alvo: 12 pessoas são mortas e 48 ficam feridas após indivíduo lançar um caminhão contra uma feira natalina

Agressor: Anis Amri